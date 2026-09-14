MODA

Axómi leva moda baiana ao Rock in Rio com figurinos exclusivos

Criada em Salvador, pelo designer Jonas Bueno, marca participou do Afro Fashion Day no ano passado

G Gabriela Araújo

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:17

Músicos do projeto Soul de Brasileiro e o designer Jonas Bueno Crédito: Téo Durso

A marca baiana Axómi, criada pelo artista e designer Jonas Bueno, assinou os figurinos exclusivos desenvolvidos para os músicos do projeto Soul de Brasileiro, que se apresentaram no Palco Favela do Rock in Rio, neste sábado (12), no Rio de Janeiro.

Os looks, construídos predominantemente em jeans, combinam diferentes tonalidades, recortes e técnicas de reaproveitamento, trazendo referências dos anos 1970, da alfaiataria contemporânea e da cultura afro-brasileira.

Axómi assina looks exclusivos para grupo Soul de Brasileiro 1 de 4

"Estar presente em um festival dessa proporção, por meio do meu trabalho, é uma conquista profissional enorme e também simbólica. É mostrar que uma marca construída a partir de Salvador, com referências da nossa história e dos nossos territórios, pode dialogar com grandes palcos sem abrir mão da sua essência", destacou Jonas.