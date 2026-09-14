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Gabriela Araújo
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:17
A marca baiana Axómi, criada pelo artista e designer Jonas Bueno, assinou os figurinos exclusivos desenvolvidos para os músicos do projeto Soul de Brasileiro, que se apresentaram no Palco Favela do Rock in Rio, neste sábado (12), no Rio de Janeiro.
Os looks, construídos predominantemente em jeans, combinam diferentes tonalidades, recortes e técnicas de reaproveitamento, trazendo referências dos anos 1970, da alfaiataria contemporânea e da cultura afro-brasileira.
Axómi assina looks exclusivos para grupo Soul de Brasileiro
"Estar presente em um festival dessa proporção, por meio do meu trabalho, é uma conquista profissional enorme e também simbólica. É mostrar que uma marca construída a partir de Salvador, com referências da nossa história e dos nossos territórios, pode dialogar com grandes palcos sem abrir mão da sua essência", destacou Jonas.
A estética urbana e contemporânea são características marcantes da Axómi, que transforma tecidos e materiais reaproveitados em peças exclusivas, utilizando técnicas de patchwork e upcycling. Com criações que valorizam a identidade negra, a ancestralidade, a sustentabilidade e a cultura afro-brasileira, a marca participou, em 2025, do Afro Fashion Day, desfile promovido pelo jornal CORREIO.