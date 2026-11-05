MODA

Meninos Rei assina figurinos de Gilberto Gil e vocalistas no Afropunk

Após desfile na China, marca baiana volta a vestir o cantor e também cria os looks das vocalistas Nara Gil e Mariá Pinkusfeld para o festival em Salvador

M Marília Gabriela Cruz

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:34

Look de Gilberto Gil assinado pela Meninos Rei Crédito: Divulgação

A moda baiana estará no palco com Gilberto Gil no Afropunk Bahia 2026. Criada pelos irmãos Júnior e Céu Rocha, a Meninos Rei assina os figurinos do cantor e das vocalistas Nara Gil e Mariá Pinkusfeld para o festival, que acontece nos dias 7 e 8 de novembro, em Salvador. A parceria marca um novo encontro entre o artista e a grife, que tem nas cores, nas estampas e nas referências à ancestralidade africana elementos centrais de suas criações.

O trabalho chega após a participação dos estilistas no Macau Fashion Festival 2026, na China. De volta à Bahia, a dupla se dedica à produção das peças que serão usadas nas apresentações, aproximando a identidade visual da marca de um evento voltado à música, à arte e às expressões da cultura negra.

Meninos Rei veste Gil 1 de 6

“Vestir Gilberto Gil novamente é uma alegria enorme para nós. Gil é uma referência da nossa música e da nossa cultura, e poder fazer parte de um momento como esse, em um festival tão representativo como o Afropunk, tem um significado muito especial", afirma Júnior Rocha. "Estamos vivendo uma fase de muitas conquistas e seguimos felizes por ver a nossa moda ocupando novos espaços, sem perder a conexão com as nossas raízes”, destaca Céu Rocha.

Durante o festival, os irmãos ficarão hospedados no Hotel Intercity Salvador e acompanharão as provas e os ajustes finais das roupas. A preparação busca alinhar as peças à proposta artística das apresentações.

Da China ao Pelourinho

A agenda de novembro também reserva um reencontro da Meninos Rei com a passarela do Afro Fashion Day. A grife é uma das marcas participantes do projeto de moda e empreendedorismo realizado pelo jornal CORREIO, que chega à sua 12ª edição no sábado, 14 de novembro, no Pelourinho, com acesso livre à população.

A participação integra um percurso que inclui desfiles na São Paulo Fashion Week (SPFW), em Milão e, mais recentemente, em Macau. Entre passarelas e palcos, Júnior e Céu Rocha ampliam a presença de suas criações em projetos ligados à moda e à música.