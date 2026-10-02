MODA

Negrif reúne 50 crianças em desfile infantil para celebrar identidade e autoestima negra em Salvador

15ª edição do evento acontece em 10 de outubro, na Biblioteca Central dos Barris, com entrada mediante doação de brinquedo novo para crianças quilombolas

G Gabriela Araújo

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 16:16

Desfile Negrif Crédito: Junior Assis

A 15ª edição do Desfile Infantil da Negrif acontecerá no dia 10 de outubro, às 14h, na Biblioteca Central dos Barris, em Salvador. O evento, idealizado pela designer baiana Madalena Silva, vai reunir 50 crianças e visa utilizar a moda como ferramenta de fortalecimento da autoestima e identidade dos participantes e de suas famílias.

“Percebo o quanto isso faz a diferença na vida das crianças e até dos pais, pois trazemos identidade, acolhimento, consciência. Ao longo desses 15 anos, me entristece saber que é tão difícil encontrar apoio para uma iniciativa tão linda e que impacta tantas vidas, mas seguimos firmes para mais 30, para que as crianças de ontem se transformem em adultos conscientes e levem seus filhos para a passarela que um dia elas pisaram”, disse ao CORREIO.

Desfile Negrif 1 de 14

A entrada no evento é solidária, mediante doação de um brinquedo novo. Os itens arrecadados serão destinados às crianças da comunidade quilombola de São Bráz, na cidade de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano.

Fundada há 26 anos, a Negrif esteve em todas as 12 edições do Afro Fashion Day, evento de moda negra realizado pelo CORREIO. A marca busca a valorização da ancestralidade africana, criando peças que vestem corpos reais, com modelagens adequadas e estampas exclusivas.

Serviço

15ª edição do Desfile Infantil da Negrif

Quando: 10 de outubro;

Horário: 14h;

Onde: Biblioteca Central dos Barris, Rua General Labatut, 27, Barris, Salvador-BA;