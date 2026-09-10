LITERATURA

Professora de Salvador apresenta livro sobre matemática africana na Bienal de São Paulo

Em sua estreia na literatura infantil, Vanessa Balbina usa quadrinhos, atividades e referências históricas para mostrar às crianças conhecimentos matemáticos desenvolvidos em diferentes sociedades africanas

Gabriela Cruz

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:12

Vanessa Balbina (Editora Amandla) na Bienal do Livro de São Paulo Crédito: Divulgação

A professora, pesquisadora e escritora Vanessa Balbina, radicada em Salvador, apresenta seu primeiro livro infantil na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Intitulada BoaMática: Uma Aventura pelos Artefatos Matemáticos Africanos, a obra mostra às crianças como diferentes sociedades africanas desenvolveram formas de contar, medir, construir, organizar, jogar, observar o céu e compreender o mundo.



Indicado principalmente para estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, o livro acompanha uma professora e sua turma em uma investigação sobre referências como o Osso de Ishango, o Ocre de Blombos e os desenhos Sona. A publicação combina narrativa em quadrinhos, contextualização histórica, atividades e desafios, estabelecendo conexões entre matemática, história, geografia e cultura científica. “A essência da BoaMática reside em compreender como os estudantes aprendem dentro de seus próprios contextos sociais, devolvendo a eles o lugar de protagonistas na produção do conhecimento e desfazendo o mito eurocêntrico de que a Matemática é um saber impenetrável”, afirmou.

Vanessa Balbina (Editora Amandla) na Bienal do Livro de São Paulo 1 de 10

Nascida e criada na Vila Aliança, emls Bangu, no Rio de Janeiro, Vanessa vive atualmente na capital baiana. A obra nasceu da pesquisa desenvolvida durante seu mestrado no Colégio de Aplicação da UERJ e amplia o projeto BoaMática sem Fronteiras, iniciativa que articula educação matemática, afetividade e referências africanas e afrodiaspóricas. A educadora reúne 11 premiações e reconhecimentos, entre eles o Prêmio Shell de Educação Científica, o Prêmio Paulo Freire e o Prêmio Tereza de Benguela.

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BoaMática é uma publicação da AMANDLA, editora negra independente criada em 2021 e sediada no Paranoá, no Distrito Federal. O catálogo é dedicado à educação, à literatura e à cultura preta, com atenção a autorias negras, histórias africanas e afro-brasileiras e sistemas africanos de pensamento. “O livro nasce da pesquisa, da experiência escolar e da autoria preta, chegando às crianças com rigor, beleza e imaginação”, afirma o editor e escritor Dlaman Kobina.