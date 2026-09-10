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Professora de Salvador apresenta livro sobre matemática africana na Bienal de São Paulo

Em sua estreia na literatura infantil, Vanessa Balbina usa quadrinhos, atividades e referências históricas para mostrar às crianças conhecimentos matemáticos desenvolvidos em diferentes sociedades africanas

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:12

Vanessa Balbina (Editora Amandla) na Bienal do Livro de São Paulo
Vanessa Balbina (Editora Amandla) na Bienal do Livro de São Paulo Crédito: Divulgação

A professora, pesquisadora e escritora Vanessa Balbina, radicada em Salvador, apresenta seu primeiro livro infantil na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Intitulada BoaMática: Uma Aventura pelos Artefatos Matemáticos Africanos, a obra mostra às crianças como diferentes sociedades africanas desenvolveram formas de contar, medir, construir, organizar, jogar, observar o céu e compreender o mundo.

Indicado principalmente para estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, o livro acompanha uma professora e sua turma em uma investigação sobre referências como o Osso de Ishango, o Ocre de Blombos e os desenhos Sona. A publicação combina narrativa em quadrinhos, contextualização histórica, atividades e desafios, estabelecendo conexões entre matemática, história, geografia e cultura científica. “A essência da BoaMática reside em compreender como os estudantes aprendem dentro de seus próprios contextos sociais, devolvendo a eles o lugar de protagonistas na produção do conhecimento e desfazendo o mito eurocêntrico de que a Matemática é um saber impenetrável”, afirmou.

Vanessa Balbina (Editora Amandla) na Bienal do Livro de São Paulo

Vanessa Balbina e Dlaman Kobina (Editora Amandla)na Bienal do Livro de São Paulo por Divulgação
Vanessa Balbina (Editora Amandla) na Bienal do Livro de São Paulo por Divulgação
Dlaman Kobina (Editora Amandla) na Bienal do Livro de São Paulo por Divulgação
Dlaman Kobina (Editora Amandla) na Bienal do Livro de São Paulo por Divulgação
Vanessa Balbina e Dlaman Kobina (Editora Amandla) na Bienal do Livro de São Paulo por Divulgação
Vanessa Balbina (Editora Amandla) na Bienal do Livro de São Paulo por Divulgação
Vanessa Balbina (Editora Amandla) na Bienal do Livro de São Paulo por Divulgação
BoaMática – Uma aventura pelos artefatos matemáticos africanos (Editora Amandla), livro infantojuvenil de estreia da autora que será lançado nacionalmente entre os dias 28 e 31 de julho por Divulgação
BoaMática por Divulgação
Vanessa Balbino é autora do livro Boamática - Uma aventura pelos ar por Divulgação
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Vanessa Balbina e Dlaman Kobina (Editora Amandla)na Bienal do Livro de São Paulo por Divulgação

Nascida e criada na Vila Aliança, emls Bangu, no Rio de Janeiro, Vanessa vive atualmente na capital baiana. A obra nasceu da pesquisa desenvolvida durante seu mestrado no Colégio de Aplicação da UERJ e amplia o projeto BoaMática sem Fronteiras, iniciativa que articula educação matemática, afetividade e referências africanas e afrodiaspóricas. A educadora reúne 11 premiações e reconhecimentos, entre eles o Prêmio Shell de Educação Científica, o Prêmio Paulo Freire e o Prêmio Tereza de Benguela.

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BoaMática é uma publicação da AMANDLA, editora negra independente criada em 2021 e sediada no Paranoá, no Distrito Federal. O catálogo é dedicado à educação, à literatura e à cultura preta, com atenção a autorias negras, histórias africanas e afro-brasileiras e sistemas africanos de pensamento. “O livro nasce da pesquisa, da experiência escolar e da autoria preta, chegando às crianças com rigor, beleza e imaginação”, afirma o editor e escritor Dlaman Kobina.

A presença na Bienal marca a estreia da AMANDLA em um dos principais encontros do mercado editorial brasileiro. Além de BoaMática, a editora apresenta títulos como O Livro dos Tecidos Africanos, O Presente de Oxum e Meu Lugar Não É Aqui. As obras estão disponíveis no estande J76, dos Autores Independentes do Brasil, até 13 de setembro, no Distrito Anhembi.

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Vanessa Balbina

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