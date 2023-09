Programa trainee da PepsiCo oferece vagas para pessoas pretas e pardas

Next Gen. Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee da PepsiCo, chamado de Next Gen, com 11 vagas afirmativas para pessoas pretas e pardas nas áreas de Operações, Vendas, Recursos Humanos, Marketing e Finanças. As pessoas candidatas que conquistarem as vagas receberão capacitação e imersão na companhia com o intuito de tornarem-se lideranças após o período de 18 meses do programa.



As vagas não exigem cursos específicos, ou seja, as pessoas interessadas podem se candidatar independente da sua área de formação. A idade também não é um limitador no processo e o inglês ou outro idioma não é uma exigência. Os profissionais que forem selecionados terão a oportunidade de desenvolver diversos idiomas, por meio de uma plataforma de cursos gratuita que é oferecida a todos os funcionários da companhia. As inscrições podem ser realizadas até o dia 09 de outubro de 2023 no link (clique aqui).

“Para esse ciclo, temos orgulho em reforçar o nosso compromisso com a diversidade, equidade & inclusão, trazendo pela primeira vez na PepsiCo um programa com vagas 100% afirmativas para pessoas pretas e pardas. Essa iniciativa está alinhada ao objetivo da companhia de atingir 30% de lideranças negras até 2025 além de integrar nossos compromissos públicos no pilar racial. Na PepsiCo o(a) candidato(a) vai encontrar um ambiente de trabalho autêntico, flexível, inovador, diverso e inclusivo, no qual será incentivado(a) a ser quem é e expressar suas opiniões sem medo – afirma Fabio Barbagli, VP de RH da PepsiCo Brasil.

Para se inscrever, é necessário ter a partir de dois anos de formação - tendo finalizado a graduação até dezembro de 2021, possuir experiência profissional anterior que possa ter agregado conhecimento, aperfeiçoado habilidades e competências, graduação em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. Ter flexibilidade para mobilidade para residir em outros estados também é indispensável, uma vez que as pessoas aprovadas participarão de uma imersão na operação da PepsiCo, permitindo-lhes vivenciar a rotina da empresa em várias regiões do país.

O processo seletivo será todo online, com exceção da etapa final. Na fase inicial, os(as) participantes passarão por avaliações online, com foco em competências digitais, de liderança e uma conexão entre a sua jornada pessoal com o pep+ (PepsiCo Positive), que é a forma como a companhia cuida de ponta a ponta do seu negócio, com atenção especial para as pessoas e o planeta.

Conforme forem avançando nas etapas, terão acesso a uma experiência imersiva, onde poderão conhecer mais sobre a PepsiCo e aprender sobre temas prioritários para a companhia. Dentre eles, a agenda de transformação digital, diversidade, equidade, inclusão e sustentabilidade.

Os(as) candidatos(as) que se destacarem nas etapas iniciais participarão de uma dinâmica de Escape Room virtual para que os(as) participantes interajam e se divirtam em equipe, além de participarem de um momento individual de entrevista. Por fim, as pessoas aprovadas para o último painel participarão do desafio Dare To Do More (Ouse fazer mais, em português), desafio internacional da PepsiCo.

Nesta etapa, todos(as) receberão um desafio relacionado à agenda ESG da companhia, chamada de PepsiCo Positive (pep+). Os(as) finalistas terão que desenvolver uma proposta de projeto inovadora, disruptiva e sustentável para apresentar às lideranças da companhia.