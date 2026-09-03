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Quem é Ana Vitória Carvalho, a nova Miss Bahia 2027

Aos 20 anos, estudante de Direito de Itabuna venceu 19 candidatas e será a representante da Bahia no Miss Brasil

  • G

  • Gabriela Araújo

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 17:33

Ana Vitória Carvalho é a Miss Bahia 2027
Ana Vitória Carvalho vai represent Crédito: Divulgação/Miss Bahia

A estudante de Direito Ana Vitória Carvalho, de 20 anos, foi a grande vencedora do Miss Bahia 2027. Natural de Itabuna, no sul do estado, a jovem foi coroada na última segunda-feira (31), durante evento no Teatro do Saber, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

No total, 20 candidatas disputaram o título, representando cidades como Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Brumado, Guanambi, Itacaré, Dias D'Ávila, além de outros municípios de diferentes regiões baianas.

Ana Vitória Carvalho

Ana Vitória Carvalho vai representar a Bahia no Miss Brasil 2027 por Divulgação/Miss Bahia
Ana Vitória Carvalho vai representar a Bahia no Miss Brasil 2027 por Divulgação/Miss Bahia
Ana Vitória Carvalho vai representar a Bahia no Miss Brasil 2027 por Divulgação/Miss Bahia
Ana Vitória Carvalho vai representar a Bahia no Miss Brasil 2027 por Divulgação/Miss Bahia
Ana Vitória Carvalho vai represent por Divulgação/Miss Bahia
Ana Vitória Carvalho vai representar a Bahia no Miss Brasil 2027 por Divulgação/Miss Bahia
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Ana Vitória Carvalho vai representar a Bahia no Miss Brasil 2027 por Divulgação/Miss Bahia

Após se destacar durante as diferentes etapas da competição, que incluiu um confinamento, onde as candidatas participaram de entrevistas, ensaios, provas e atividades de preparação, Ana Vitória tornou-se a representante da Bahia no Miss Brasil, previsto para acontecer no primeiro semestre de 2027.

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