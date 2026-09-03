Quem é Ana Vitória Carvalho, a nova Miss Bahia 2027

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gabriela Araújo
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 17:33
A estudante de Direito Ana Vitória Carvalho, de 20 anos, foi a grande vencedora do Miss Bahia 2027. Natural de Itabuna, no sul do estado, a jovem foi coroada na última segunda-feira (31), durante evento no Teatro do Saber, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.
No total, 20 candidatas disputaram o título, representando cidades como Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Brumado, Guanambi, Itacaré, Dias D'Ávila, além de outros municípios de diferentes regiões baianas.
Ana Vitória Carvalho
Após se destacar durante as diferentes etapas da competição, que incluiu um confinamento, onde as candidatas participaram de entrevistas, ensaios, provas e atividades de preparação, Ana Vitória tornou-se a representante da Bahia no Miss Brasil, previsto para acontecer no primeiro semestre de 2027.