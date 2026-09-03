CONCURSO DE BELEZA

Quem é Ana Vitória Carvalho, a nova Miss Bahia 2027

Aos 20 anos, estudante de Direito de Itabuna venceu 19 candidatas e será a representante da Bahia no Miss Brasil

G Gabriela Araújo

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 17:33

Ana Vitória Carvalho vai represent Crédito: Divulgação/Miss Bahia

A estudante de Direito Ana Vitória Carvalho, de 20 anos, foi a grande vencedora do Miss Bahia 2027. Natural de Itabuna, no sul do estado, a jovem foi coroada na última segunda-feira (31), durante evento no Teatro do Saber, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

No total, 20 candidatas disputaram o título, representando cidades como Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Brumado, Guanambi, Itacaré, Dias D'Ávila, além de outros municípios de diferentes regiões baianas.

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