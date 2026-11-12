Samba celebra protagonismo de mulheres negras em encontro em Salvador

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Gabriela Araújo
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 14:55
Música, conexões estratégicas, afeto e celebração vão dar o tom da edição especial para o Novembro Negro da Ciranda Preta em Salvador, que vai promover, no dia 19, o Samba da Ciranda, com uma programação que inclui buffet volante e som ao vivo. O evento acontecerá no bairro da Saúde, no Caza di Nara, restaurante da chef e empresária Nara Amaral, que assina o cardápio preparado para a ocasião.
Além de um encontro social, o Samba da Ciranda também representa a proposta da Ciranda Preta de criar espaços de pertencimento, articulação e desenvolvimento para mulheres negras. A iniciativa, fundada pelas empreendedoras Danielle Pires e Najara Black, reúne empresárias, executivas, profissionais liberais, lideranças e mulheres que movimentam diferentes setores da economia.
Ciranda Preta
A edição especial de Novembro Negro reforça a importância de celebrar as trajetórias e conquistas das mulheres negras, reconhecendo sua contribuição para a sociedade, a cultura e a economia, além de fortalecer espaços de convivência, visibilidade e protagonismo.
SERVIÇO
Samba da Ciranda
Quando: 19 de novembro de 2026
Onde: Caza di Nara, Rua da Glória, Saúde, Salvador-BA
Horário: 19h
Ingressos: os valores devem ser consultados no Instagram da Ciranda Preta.