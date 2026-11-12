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Samba celebra protagonismo de mulheres negras em encontro em Salvador

Edição especial do Novembro Negro acontece no dia 19, no restaurante Caza di Nara, na Saúde, com música ao vivo, buffet volante e conexões entre mulheres de diferentes setores

  • G

  • Gabriela Araújo

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 14:55

Ciranda Preta
Ciranda Preta Crédito: Xavier Fotografia e Audiovisual

Música, conexões estratégicas, afeto e celebração vão dar o tom da edição especial para o Novembro Negro da Ciranda Preta em Salvador, que vai promover, no dia 19, o Samba da Ciranda, com uma programação que inclui buffet volante e som ao vivo. O evento acontecerá no bairro da Saúde, no Caza di Nara, restaurante da chef e empresária Nara Amaral, que assina o cardápio preparado para a ocasião.  

Além de um encontro social, o Samba da Ciranda também representa a proposta da Ciranda Preta de criar espaços de pertencimento, articulação e desenvolvimento para mulheres negras. A iniciativa, fundada pelas empreendedoras Danielle Pires e Najara Black, reúne empresárias, executivas, profissionais liberais, lideranças e mulheres que movimentam diferentes setores da economia.

Ciranda Preta

Criado em Salvador, movimento reúne empresárias, executivas, profissionais liberais, lideranças e mulheres que movimentam diferentes setores da economia por Xavier Fotografia e Audiovisual
Criado em Salvador, movimento reúne empresárias, executivas, profissionais liberais, lideranças e mulheres que movimentam diferentes setores da economia por Xavier Fotografia e Audiovisual
Criado em Salvador, movimento reúne empresárias, executivas, profissionais liberais, lideranças e mulheres que movimentam diferentes setores da economia por Xavier Fotografia e Audiovisual
Najara Black e Danielle Pires são as fundadoras do Ciranda Preta por Xavier Fotografia e Audiovisual
Najara Black e Danielle Pires são as fundadoras do Ciranda Preta por Xavier Fotografia e Audiovisual
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Criado em Salvador, movimento reúne empresárias, executivas, profissionais liberais, lideranças e mulheres que movimentam diferentes setores da economia por Xavier Fotografia e Audiovisual

A edição especial de Novembro Negro reforça a importância de celebrar as trajetórias e conquistas das mulheres negras, reconhecendo sua contribuição para a sociedade, a cultura e a economia, além de fortalecer espaços de convivência, visibilidade e protagonismo.

SERVIÇO

Samba da Ciranda

Quando: 19 de novembro de 2026

Onde: Caza di Nara, Rua da Glória, Saúde, Salvador-BA

Horário: 19h

Ingressos: os valores devem ser consultados no Instagram da Ciranda Preta.

Tags:

Ciranda Preta Novembro Negro

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