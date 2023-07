A realidade cor-de-rosa na imprensa baiana, os incentivos à BYD e as gafes de Jerônimo

Enquanto governador faz suas dancinhas, baianos sofrem com a violência. Crédito: Reprodução

Barbie chapa branca



Enquanto a imprensa nacional destaca a violência na Bahia, boa parte da mídia local prefere se calar e pintar a realidade de cor-de-rosa, aproveitando o gancho do filme da Barbie. Mesmo com as estatísticas e os casos de grande repercussão no país mostrando o contrário, uma parcela dos veículos de comunicação locais tem preferido desviar o foco da crise de insegurança, apostando em assuntos frios e nos famosos “bobós”. Pelo visto, a ofensiva do governo do estado, que chegou a culpar a cobertura midiática pelo avanço da violência, tem surtido efeito. Será que, aliado a isso, as elevadas cotas de publicidade têm ajudado a calar os veículos? Perguntar não ofende.

Fios soltos

As obras do sistema viário em torno da nova rodoviária de Salvador são um capítulo à parte na administração estadual. Isso porque existe uma verdadeira gambiarra orçamentária para manter o projeto minimamente de pé. A obra foi orçada inicialmente em R$ 96 milhões, mas depois subiu para R$ 129 milhões e começou a ser tocada mesmo sem o Estado ter apresentado a garantia do pagamento. Parte do valor viria de um empréstimo de R$ 100 milhões que foi autorizado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado. Mas somente agora, passados seis meses, o estado viabilizou o dinheiro para a obra. O que mais chama atenção nessa história é que o recurso chegou em forma de crédito suplementar a partir de outra fonte de financiamento. E o empréstimo deu em quê? Essa é uma pergunta que os órgãos de controle não devem demorar em fazer ao governo.

Compasso de espera

A retomada dos trabalhos na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) na próxima semana está marcada pela expectativa em torno do projeto de lei que o governador deve enviar prevendo isenções fiscais para a instalação da montadora chinesa BYD no lugar da Ford em Camaçari. O ponto que já começa a gerar impasse é se o aval do legislativo baiano vai ter efeito prático, uma vez que a questão das isenções precisa ser revertida na abalada reforma tributária no Senado Federal. Um destaque aprovado na Câmara, com a ajuda inglória do deputado Otto Filho (PSD), derrubou a prorrogação da revogação fiscal, o que pode comprometer a vinda da fábrica de carros elétricos. Assim, a palavra final da AL-BA só sairá depois que os termos da reforma forem finalmente resolvidos no Congresso Nacional.

São João de milhões

No levantamento dos patrocínios do governo aos festejos juninos, tem chamado a atenção os valores pagos a um certo cantor não muito famoso, mas conhecido no interior, em especial nas regiões Sul e Extremo Sul do estado. O artista, cujo cachê girava entre R$ 10 mil e R$ 15 mil, chegou a receber do governo para as apresentações em festas juninas quase R$ 100 mil por show. A multiplicação do cachê só aconteceu porque o rapaz contou com o apoio generoso do irmão de importante figurão do governo, que, num ato bondoso, decidiu pegar o cantor pelo braço e colocá-lo para tocar nos festejos de diversas cidades. Dizem que o rapaz passou dificuldades durante a pandemia e foi pedir ajuda ao benfeitor, que prontamente se dispôs a ajudar e pediu ao irmão governista uma forcinha. O problema é que os valores pagos são muito discrepantes. Deve ser excesso de bondade no coração…

Bola fora I

Diante da nova crise de violência na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues cometeu pelo menos duas gafes. Primeiro, disse que “uma ou duas mortes que apareçam é preocupação nossa”, em uma clara tentativa de minimizar a situação caótica na segurança pública. E, depois, apareceu dançando em um evento do governo, um dia depois do protesto e da comoção em todo do enterro do garoto Gabriel Silva da Conceição Júnior, de 10 anos, morto após ser baleado na porta de casa no último domingo, em Lauro de Freitas.

Bola fora II

Não bastasse isso, Jerônimo também deu outra bola fora, ao jogar a peteca da fila da regulação no colo dos municípios. “Eu preciso que o prefeito compreenda a responsabilidade dele e faça seu papel para que não possa ficar na conta do Estado um conjunto e um tanto de regulação que às vezes… A gente tem que cuidar, eu vou fazer”. A mensagem foi absorvida como uma tentativa de novamente transferir a responsabilidade do Estado, numa evidente demonstração de que o PT segue patinando quando o assunto é regulação da saúde.

Tome dança

O vídeo da dança do governador repercutiu mal nas redes sociais. Para muita gente, faltou ao petista respeito e sensibilidade com o caso, o que fez sua agenda pública destoar completamente da realidade. Jerônimo dançou cercado por um grupo de samba de roda durante o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar da Bahia, mas a pauta acabou ficando em segundo plano porque o governador preferiu cair na dança. “Devia ser candidato a rainha do milho ao invés de governador”, ironizou um usuário do Instagram. “Vamos dançar que a violência acaba”, comentou outro. “Essa é a dança da preocupação com a segurança pública”, reclamou outro.

Sem amor e sem carinho

Aliados de Jerônimo dizem ver com preocupação o descontrole que o governador tem demonstrado publicamente quando é questionado sobre temas sensíveis do governo, a exemplo da violência e da saúde. A falta de habilidade tem se traduzido em um tom cada vez mais ríspido com a imprensa e até mesmo com políticos durante os eventos. Um episódio que ganhou as redes sociais foi a conversa nada amigável do governador com o prefeito de Nova Soure, Cassinho. Depois de elevar o tom contra o aliado, Jerônimo abandona a discussão e deixa o local. Pelo visto o petista só adotou a política do “amor e do carinho” quando se refere à segurança pública.

Lavagem de roupa suja

Não é de hoje que o governador Jerônimo Rodrigues anda incomodado com as interferências do ministro Rui Costa, seu antecessor, no governo. Mas a chateação de Jerônimo atingiu níveis mais altos nos últimos dias, o que levou o governador a pedir uma conversa com Rui para uma “lavagem de roupa suja e ajuste dos pontos soltos”, segundo um parlamentar com trânsito no Palácio de Ondina. O papo ainda não tem data marcada, mas deve acontecer muito em breve. A perspectiva é que cabeças podem rolar no governo - essa pelo menos é a vontade de Jerônimo.

Via Crucis