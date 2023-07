A segregação de atividades no planejamento tributário

Uma das formas de planejamento tributário adotada pelas empresas para reduzir o pagamento de tributos e ganhar eficiência é a segregação de atividades e receita, que consiste em desmembrar atividades e receitas anteriormente concentradas em uma única empresa em entidades diferentes controladas ou não pelos mesmos sócios. Além da redução da carga tributária, há outros benefícios que as empresas podem obter ao utilizar a segregação de atividades e receita, a exemplo da racionalização das operações, melhor divisão e controle do negócio, planejamento sucessório e societário, viabilização de ingresso de investidores, melhora da organização e venda da parcela segregada.

Deve se levar em consideração alguns pontos para evitar a simulação fiscal, como a assunção de efetiva responsabilidade pela atividade alegadamente desenvolvida, prática de preços de mercado entre as partes segregadas, atenção aos gastos com folha de pagamento, existência de operações realizadas fora do grupo empresarial e confusão e descontrole financeiro entre as unidades supostamente segmentadas da entidade empresarial, que deve manter a assunção dos riscos e as benesses do negócio.