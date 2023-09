Militares anunciam na TV a deposição do presidente do Gabão. Crédito: reprodução

O que Começou no Mali em 2020, chegou ao Gabão nessa quarta (30). Ninguém se arrisca a dizer se é o último capítulo ou se novos episódios vão acontecer. Quase como uma epidemia, golpes de estado têm se espalhado pelo continente africano, especificamente na região entre o deserto e a savana, e o Atlântico e o Mar Vermelho, pedaço conhecido como Sahel. São 8 golpes em 6 países em apenas 3 anos.



A velocidade dos acontecimentos tem deixado a comunidade internacional atônita, e gerado muitas perguntas. As principais dizem respeito às motivações claras e obscuras desses levantes, e qual o impacto desses movimentos para o resto do continente.

Em 18 de agosto de 2020, o presidente do Mali Ibrahim Boubacar Keita foi deposto por militares. Nove meses depois, em maio de 2021, os líderes civis do golpe anterior que ocuparam as posições de presidente e primeiro-ministro foram presos por militares após a nomeação de um novo governo de transição que eles desaprovavam. Apesar de novas eleições estarem marcadas para março do ano que vem, a oposição ataca a constituição feita pelo Exército porque teria sido construída com leis criadas para manter a junta militar no poder.

O segundo golpe da série aconteceu no Sudão, em 25 de outubro de 2021. O país tinha recém-saído de uma ditadura de 30 anos dois antes. No último mês de abril, o país passou a conviver com uma guerra civil provocada pela disputa de dois grupos militares. O saldo conhecido até o momento é de 5 mil mortes.

Os militares que tomaram o poder na Guiné, em setembro de 2021, prometeram ser um governo provisório, mas seguem até hoje no comando do país. Burkina Faso, assim como o Mali, foi palco de dois golpes, em janeiro e setembro de 2022. No final do último mês de julho, dia 26, as baionetas foram erguidas no Níger, e, nessa semana, no Gabão.

Há motivos internos e externos – e econômicos, sempre – para esses movimentos. Internamente, esses países historicamente convivem com longas ditaduras desde a primeira onda da independência das nações africanas, que se libertaram dos países europeus a partir do fim da segunda guerra. No Gabão, o poder era exercido por uma mesma família há 30 anos. As autocracias, aliadas a potências ocidentais e antigas colonizadoras, eram acusadas de corrupção. O povo, mergulhado na miséria, cada vez mais adotava uma postura de rejeição a suas elites políticas e econômicas. O que explica as imagens de apoio popular aos militares golpistas.

Externamente, a disputa é pelo acesso às riquezas do solo africano e ao poder de influência naquele continente. Países como França, Inglaterra e Estados Unidos estão perdendo espaço para Rússia e China. Presidentes de nações africanas já externaram descontentamento com o Ocidente, que teria os abandonado depois de explorado seus bens, enquanto Moscou e Pequim mantinham investimentos e distribuíam vacinas contra a covid-19.

O solo da região abriga reservas minerais e de petróleo. Estrategicamente, o Sahel está localizado quase que no meio da África, entre o norte muçulmano e o sul cristão, sendo importante para a logística comercial e militar.

A Rússia aumentou sua aposta na região para fugir do isolamento comercial imposto ao país pela Europa e EUA por causa da Guerra da Ucrânia. Grande consumidora de matérias-primas, a China mantém investimentos na África e suas empresas são cada vez mais presentes no continente, principalmente no setor de infraestrutura. Novos governos estão mais próximos a Moscou e Pequim que de Paris, Londres e Washington. O impacto desses movimentos na geopolítica internacional é medido a cada dia, e ainda não se há clareza do que pode acontecer. Nem para onde e para quem a riqueza local irá.

A lua está cada vez mai sperto de ser habitada

Sonda lançada pela Índia detecta presença de oxigênio no satélite natural da Terra. Crédito: isro/reprodução

O acesso a riquezas minerais não é uma explicação apenas para o cenário de tomada violenta do poder na África. É motivo também para a nova corrida espacial, na qual a Lua é o primeiro ponto de chegada. Literalmente. A ideia é que o nosso satélite natural futuramente sirva como uma base de lançamento de aeronaves em direção a Marte, por exemplo. O propósito ganha força com as recentes descobertas de que pode haver água e oxigênio no solo lunar. Até aqui, apenas quatro países lograram pousar artefatos na Lua: EUA, a antiga União Soviética, a China e, no último dia 23, a Índia.

Esse último país, inclusive, é o único a pousar uma sonda no polo sul da Lua, onde acredita-se haver reservas de água congelada. A missão (não tripulada) confirmou na quarta (30) ter encontrado oxigênio.

Água e oxigênio são elementos necessários para a sobrevivência do homem no espaço. Se confirmadas as teorias dos cientistas, bases e estações podem ser montadas na lua. Seja a serviço de militares, da ciência ou de milionários em viagens de turismo. E mais para frente, ser o escape refúgio de um planeta superpovoado e ambientalmente esgotado.

