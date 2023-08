Apoio às dificuldades na amamentação

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

A amamentação é um processo natural e fundamental para o desenvolvimento dos bebês, uma vez que o leite humano é rico em nutrientes e anticorpos essenciais para os primeiros meses de vida. No entanto, algumas mães podem enfrentar dificuldades em amamentar por diversos motivos, desde questões hormonais e psicológicas, até condições clínicas e patologias que afetam o aleitamento.



De acordo com dados do Ministério da Saúde, até 2022, cerca de 19% das mães brasileiras não conseguiram amamentar seus filhos por algum fator fisiológico. E isso tem um grande impacto, que pode desencadear sentimentos como culpa, frustração, tristeza, baixa autoestima e até a sensação de não conseguir construir um laço com seus filhos.

É importante entender que o vínculo com o filho vai muito além da nutrição. Apesar de ser a melhor opção, ainda existem alternativas como os bancos de leite humano e outras possibilidades de nutrição prescritas pelo pediatra, como as fórmulas infantis.

A família e os amigos também precisam ser um apoio essencial para que as mães se sintam acolhidas e enfrentem o fato com mais naturalidade. Além disso, é imprescindível que a mãe tenha o acompanhamento de profissionais da área da saúde. O pediatra pode auxiliar na prescrição de uma alimentação adequada, assim como o/a médico(a) e a equipe de enfermagem podem ajudar na questão da produção do leite.

Existem cuidados simples que estimulam a produção do leite humano. São eles:

•Estimulação e ordenha: quanto mais estimulação, mais leite é produzido. Em caso de ingurgitamento, quando o leite “empedra”, ofereça as duas mamas para evitar acúmulo e realizar massagem e ordenha para facilitar o fluxo do leite.

•Momentos de transição: o retorno ao trabalho ou mudanças bruscas na rotina podem interferir na amamentação. Por isso, a mãe deve manter a estimulação da amamentação frequente e, se possível, extrair e armazenar o leite para oferecer ao bebê em sua ausência.

•Evitar a confusão de bicos: o uso de mamadeiras e chupetas pode causar confusão no bebê em relação à pega correta da mama. É recomendado evitar a oferta de mamadeiras junto com o aleitamento materno para garantir que o bebê continue se alimentando adequadamente no peito.

Ressalto que cada caso é único, e o apoio emocional, a paciência e a compreensão da família, amigos e profissionais de saúde são essenciais para auxiliar as mães que enfrentam dificuldades na amamentação. Hoje, há maior disponibilidade de conhecimento e apoio para ajudar essas mulheres e garantir que seus bebês recebam o melhor cuidado possível, independentemente da forma de alimentação. Seja qual for o resultado, o mais importante é eliminar a culpa, porque ela, ao invés de ajudar, apenas atrapalha.