'As famílias da Bahia são muito ditadeiras: acho incrível o poder desse ensinamento', diz chef Lili Almeida

Lili Almeida é nascida e criada na região da Cidade Baixa. Crédito: Marina Silva/ CORREIO

“Quem acende a luz é o primeiro a se beneficiar da claridade”. Esse é só um dos ditados populares que a chef de cozinha baiana Lili Almeida (@cheflilialmeida) se lembra quando pensa na dimensão que seus vídeos ganharam com mensagens ‘ditadeiras’ e positivas ao se espalharam na internet. A luz que ela acendeu, ao rever um caderninho de cozinha com receitas em que costumava anotar também as frases de sabedoria popular citadas pela avó, já atingiu quase 1 milhão de seguidores com postagens e vídeos que chegam a ultrapassar a marca de 10 milhões de visualizações e compartilhamentos.



“Sempre digo que muita gente manda mensagem me agradecendo, mas, com certeza, quem ganha mais nisso tudo sou eu. As famílias da Bahia são muito ‘ditadeiras’. Sempre achei muito incrível o poder desse ensinamento. Parece tão simples, tão óbvio, mas precisa ser dito e já vem pronto, bem explicado”, comenta.

Nascida e criada no Bonfim, na Cidade Baixa, a maré sempre foi o quintal de Lili. “Tive aquela vida em que meus pais trabalhavam muito, o dia todo e eu ficava com meus avós. Por toda a minha infância, tive vivências maravilhosas. Quando comecei a cozinhar profissionalmente, só admiti para mim mesmo que sabia fazer isso quando senti o gosto da comida da minha avó na minha panela”, revela.

Entre um conselho e outro, Lili defende o poder arrebatador do afeto e da sabedoria popular. “Acredito que a gente sempre pode colocar uma colher de mel na boca para falar, sim. Certa vez, uma seguidora me escreveu contando que a mãe dela já estava com Alzheimer bem avançado e que toda vez que ouvia minha voz, arregalava os olhos e pedia uma caneta e um papel para escrever o meu texto porque coisa boa precisa ser lembrada. Isso aí é imenso. Não tenho nem como agradecer uma parada dessa”, afirma Lili.

Mais que palavras, representatividade: “Acabo representando muita gente do gueto que é filósofa da vida, com muita sabedoria, mas que por causa dessa configuração social não tem espaço. Creio que muitas olham para mim e se veem. Eu, uma mulher negra da periferia de Salvador, 42 anos, cozinheira, que está saindo da curva sendo uma referência tão legal e positiva”. Leia mais na entrevista.

De onde surgiu seu amor pela culinária?

Foi morando na beira-mar que eu assisti meu avô Maneca trazendo peixe fresco, entregando a minha avó Lili e ela transformando essa comida nas mais maravilhosas preparações. Vi esse espetáculo por toda a minha infância. Quando eu comecei a cozinhar já adulta, em 2004, quando fui morar em São Paulo, foi lá que me despertou uma vontade muito grande de entregar algo mais na cozinha. Eu acho que porque cozinhar me trazia para perto da minha história e da minha família.

Por que trazer a sabedoria dos ditados populares para as redes e de que maneira isso conecta com sua jornada dentro e fora da cozinha?

A gente fala muito ditado dentro de casa. Eu sempre pensei: poxa, um dia, eu posso fazer isso. É algo que me toca tanto, pode tocar outras pessoas também. Durante a pandemia, eu, na maior ‘deprê’, porque ia inaugurar o restaurante mas não pude, achei um caderno de cozinha. Quando abri, encontrei um ditado lá que minha avó falava: “quem come e guarda, come duas vezes”. Rapaz, será que não é a hora de usar esses ditados? Fiz o primeiro vídeo, deu super certo e cá estamos nós, dois anos e meio depois. Uma coisa tão ligada a minha ancestralidade, a minha família, que está tão dentro de mim, eu poder dividir de uma forma que beneficie tanta gente. É grande demais.

Postagens e vídeos feitos por Lili chegam a ultrapassar a marca de 10 milhões de visualizações e compartilhamentos. Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O que te inspirou a transmitir essas palavras?

Eu sempre fui muito observadora da vida mesmo. A criação que a minha mãe Arlinda me deu, me fez enxergar a vida dessa forma, com poesia, beleza. A crença de que enquanto você está vivo é o momento de se transformar. Não seja alienada, fique atenta ao que está acontecendo, tenha perseverança. Quando eu comentei com minha mãe que achava surreal o fato das pessoas me abraçarem na rua com o olho todo cheio de água, ela me disse assim: “toda vez que alguém te abraçar, no seu coração, agradeça a Deus”. Aí eu faço isso.

Como você cria essa conexão?

Sempre fui conselheira, coloquei pano quente nas coisas, fui boa ouvinte. Minha conexão com as pessoas é o que eu sou de verdade e dá para ver. Não estou dizendo que sou uma santa, não, ou que estou o tempo todo calma, paz e amor. Eu me estresso, estouro, faço grosseria também. Tenho crises de consciência, fico triste, deprimida, mas eu realmente tenho muita fé na vida e isso está dentro de mim, de uma forma que nada consegue tirar.

Como é tocar de alguma forma, diversos tipos de pessoas, de vários lugares e realidades?

Durante o isolamento social, provocado pela pandemia, eu recebi mensagem de um médico que estava colocando os meus vídeos para os pacientes que estavam na UTI de covid e que os pacientes já estavam pedindo por mais.

A que lugares sua voz já te levou?

Menina, esse negócio de figura pública eu dou muita risada até hoje, né? Eu entendo que trabalhar com rede social é um grande conjunto, uma troca. Às vezes, uma pessoa vem falar comigo e eu fico: meu Deus, de onde é que me conhece? Aí, digo, deve ser da internet. Não planejei virar artista, pessoa pública, nem nada disso. Publico mensagens positivas, que façam a gente se questionar, que tragam mais uma janela aberta, mais uma porta, um pensamento, uma reflexão, um esclarecimento. O lado mais doce, mais cheio de esperança de ‘vamos nessa, bora mesmo’. A vida é muito dura, mas precisamos dessas palavras. A rede social pode ser essa fonte de incentivo.

E que receitas que são como um conselho para você?

A moqueca da minha família, para mim, me leva até aquele lugar onde eu sou de verdade e, aí, retomo logo a minha consciência. Já o mugunzá da minha avó é um alimento muito representativo em vários sentidos. E o pirão de aipim com carne do sol é a comida da minha região, da Cidade Baixa, e diz muito sobre a história do bairro e da minha também. São três alimentos que me reconectam com a pessoa que sou.

No meio da semana, você desabafou em suas redes sociais sobre uma abordagem violenta e racista que sofreu da polícia quando chegava na porta da sua casa. Como se sentiu, enquanto mulher preta e também como alguém que fala tanto de respeito e afeto?

Me senti péssima. Frustrada, decepcionada. É lamentável, apesar de eu ser uma mulher negra consciente de que isso acontece com mulheres negras. Fico muito triste por entrar para essa estatística de pessoa negra que sofreu violência policial. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que estou ganhando força. Eu sei que quem está errada é a polícia, não sou eu, e não vou deixar de ser a pessoa que eu sou, otimista, generosa, gentil devido a uma situação que me fizeram passar. Prestei a queixa na ouvidoria. O comandante Pitangueira da polícia de Lauro de Freitas me ligou e disse que vai resolver pessoalmente. A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) também disponibilizou auxílio psicológico, advogado, auxílio social. Muita gente me ligou oferecendo ajuda e solidariedade. No dia que fiz esse desabafo, muitas pessoas me escreveram falando das abordagens que sofrem e elas não têm coragem de denunciar. Nesse momento, estou esperando receber o retorno da polícia – e eu ainda acredito nas pessoas e na instituição – para saber se eu preciso tomar outro tipo de ação. Caso isso não ocorra, com certeza, vou tomar outras medidas.

TOP 10 DOS CONSELHOS DA LILI

1. “Nunca ache que é defeito ter um coração bom. Ser sensível, ser gentil” (10,6 milhões)

2. “Não se arrependa de amar muito. Você dá muito porque é muito. Tenha orgulho de você” (7,1 milhões)

3. “Quando eu disse ao caroço de laranja que dentro dele dormia um laranjal inteirinho, ele me olhou estupidamente incrédulo” (7 milhões)

4. “Você reclama que amor não vem, mas toda vez que chove amor você abre o guarda-chuva. Rapaz... Se molha” (6,5 milhões)

5. “Quando a lagarta disse que ia voar, todos riram dela, menos a borboleta” (6,3 milhões)

6. “Você pode ir pra academia, beber água ou tomar vitaminas. Mas se você não cuidar do que se passa no seu coração, você nunca será saudável” (5,9 milhões)

7. “Amizades erradas são como carvão. Apagado ele te suja. Aceso ele te queima” (4,7 milhões)

8. “Quer um conselho? Vão julgar você de qualquer jeito. Então siga o seu coração e faça o que te faz feliz” (4,2 milhões)

9. “Deixa eu te dizer uma coisa: quando uma pessoa quer a gente na vida dela ela mesma abre a porta. A gente não precisa ficar forçando para entrar” (3,8 milhões)

10. “Fique esperto. De algumas pessoas, cuide. Com outras pessoas, tome cuidado” (3,7 milhões)

QUEM É