Bacon baiano: conheça a charcutaria que chega a produzir 100 kg de embutidos por mês

A pancetta aberta é um dos produtos artesanais produzidos na Amoreira Charcutaria. Crédito: Pedro Sá/ Divulgação

Guanciale, pancetta, bacon, lonza, fumeiro, carne de sol, linguiça. E a gente sabe que alguém por aí já deve ter até pensado no churrasco do fim de semana. Pode ficar à vontade para admitir. Porém, essa não é aquela carne que se encontra no açougue mais próximo, e sim, uma peça produzida de forma caseira. Foi assim que a Amoreira Charcutaria Artesanal (@amoreiracharcutaria) surgiu.

A partir dos estudos que a artesã de carne Bruna Moreira começou a fazer ainda na faculdade, cada teste de uma receita acabava se tornando um produto, que após ser vendido retornava em forma de investimento para que ela continuasse produzindo. Não demorou muito para Bruna começar a vender para familiares, amigos, amigos de amigos e parentes.

Bruna Moreira é artesã da carne na Amoreira Charcutaria . Crédito: Karina Melo/ Divulgação

“Eu fazia uma receita, dava certo e então eu vendia e tinha o dinheiro para investir nos insumos. Comecei a produção ainda na minha casa até que na pandemia fui para a roça. Não sabia quanto tempo aquele momento ia durar. Peguei o dinheiro emprestado com um amigo e fiz uma reforma em um espaço na casa de minha mãe, que fica no distrito de Pereira, em Santaluz. Lá montei uma cozinha de produção”, conta.

Hoje, ela chega a produzir artesanalmente cerca de 100 kg de carne por mês. “As pessoas buscam esses produtos com uma qualidade e sabor diferente do que é encontrado nos industrializados. Um produto que você sabe quem faz, como é feito, que quem está fazendo tem uma preocupação tanto com a questão sensorial de sabor, textura, mas também com questões sanitárias. Por isso que dá certo”.

Os valores variam de R$ 40 a R$ 180, e a produção - que envolve a salga, conservação, cura, fermentação, cozimento, desidratação, defumação - não funciona a semana toda, mas durante 15 dias por mês. O faturamento desde a pandemia fica em torno de R$ 72 mil, como ressalta Bruna: “Sou do sertão e sempre estou testando algo novo e gosto de usar ingredientes locais, como a carne de bode, as ervas da caatinga, por exemplo. Tenho pessoas que gostam dos produtos, sempre pedem, falam e indicam para outras pessoas”.

Bruna Moreira também dá consultoria, principalmente para empresas. Crédito: Pedro Sá/ Divulgação

Se já existe quem faça sua própria cerveja, kombucha, pão ou queijo, por que não tentar fazer também seu próprio embutido? Bruna dá ainda consultoria nesse assunto para aqueles que querem começar, principalmente empresas. Até o momento, a especialista em carnes já atendeu em torno de 10 delas. Hoje a consultoria responde por quase 50% do ganho.

“O valor é definido a partir da visita técnica, porque depende muito da necessidade do cliente, do tempo e da dificuldade para realizar o trabalho. Sempre há procura por consultoria e cursos. Eu ouço as pessoas e, às vezes, só com algumas dicas e conselhos elas já conseguem começar sozinhas”.

Bruna diz que a produção da linguiça é a peça mais fácil para os iniciantes. É necessário apenas uma tábua de corte, faca, moedor, balança, ensacadeira (enchedor de linguiça). Mas de forma ainda mais caseira dá para picar a carne com a faca, temperar e encher na tripa com um funil.

“Acho que linguiça é a primeira coisa que se aprende nessa área e é a que todo mundo procura. O restante é muito mais o você quer produzir, se defumados, maturados, secos, cozidos, para cada segmento há uma série de produtos. Um embutido como linguiça é mais simples. Fica em torno de R$ 27, dependendo da carne, condimento e tripa que se usa”.

Existem defumados, inclusive, que podem levar uma semana para ficarem prontos. O mais rápido, no entanto, é fumeiro, como complementa a artesã de carnes. “Tudo exige um trabalho manual muito grande. Das peças que produzo, o mais rápido é o fumeiro, porque precisa de menos tempo na salga e também é defumado a quente”, complementa.

Produção caseira

O termo charcutaria vem da palavra francesa ‘charcuterie’, que significa carne (chair) e cozido (cuit). A ciência dos embutidos remonta a uma das mais antigas técnicas de produção de alimentos da humanidade, utilizadas, sobretudo, em épocas de escassez e longas viagens de migração, na tentativa de preservar a comida. “O que torna a charcutaria uma arte é o processo que transforma um produto bruto em outra coisa com outros sentidos. Todas essas coisas que acontecem no intuito de conservar carne”, opina.

Hoje a Amoreira fornece também produtos para restaurantes e estabelecimentos como o Origem, Segretto, Carvão, Silva, Zelo, Divino Pão e Bravo. “A charcutaria vem crescendo muito no Brasil. No tempo que comecei a estudar, não conhecia ninguém que fazia aqui. O primeiro investimento que fiz na área de equipamento foi um canhão de linguiça”.

Bruna começou com a compra de dois equipamentos básicos que custavam R$ 5 mil. Em seguida, foi adquirindo outros utensílios, somando um investimento de R$ 50 mil. “Nada foi de vez e nem aconteceu de uma hora para outra, fui organizando e aumentando aos poucos. Ainda é uma coisa pequena, mas tenho uma estrutura básica que me possibilita aumentar a produção num futuro próximo”, completa.

AS DICAS DE BRUNA

Planejamento É muito importante projetar e organizar, seja para uma produção ou o negócio em si.

Tudo no seu lugar Deixar as coisas acontecerem de maneira desorganizada pode dificultar a comercialização e o próprio funcionamento da produção.

Controle Outra dica é a cada receita levar em consideração sua ficha técnica. Essa é uma maneira de ter controle de custo e manter a qualidade, independentemente da quantidade produzida.

QUEM É