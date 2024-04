Desenvolvimento

Abaf anuncia Plano Bahia Florestal 2033

Associação comemora nesta sexta-feira (dia 12) seus 20 anos de atuação

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 18:34

A Bahia tem 700 mil hectares de área plantadas com florestas Crédito: Divulgação

A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) completa, este ano, 20 anos de atuação e, para celebrar as realizações em prol do setor florestal, vai reunir parceiros dos setores público e privado, em almoço no Restaurante Amado, na próxima sexta-feira, dia 12/04. Entre os convidados que já confirmaram presença, estão o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, entre outras autoridades.

“Essencial para o setor florestal baiano, a associação representa as empresas e fornecedores do estado em questões de interesse nacional. Como representantes do setor florestal da Bahia, temos a responsabilidade crucial de preservar nosso maior ativo ambiental - nossas florestas plantadas e preservadas - e liderar no manejo sustentável desses recursos. É uma grande honra para mim ocupar a posição de presidente, sendo a primeira mulher a fazê-lo. Liderar uma associação tão respeitada no setor florestal é um privilégio. Neste marco importante, reafirmamos nosso compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável do setor florestal na Bahia. Estamos orgulhosos do trabalho realizado até agora e ansiosos pelo que ainda está por vir. Juntos, continuaremos a liderar iniciativas que promovam a sustentabilidade, a inovação e o progresso em nossa indústria”, declara Mariana Lisbôa, presidente da ABAF.

O evento terá sua compensação ambiental realizada pela ABAF que vem se tornando referência nesse assunto. A compensação ambiental se dá por meio do cálculo de carbono emitido pelo evento e do plantio de mudas nativas para sequestrar a quantidade correspondente dessas emissões. “Esta é uma estratégia poderosa para preservar o meio ambiente e combater as mudanças climáticas. Ao adotar essa abordagem, empresas, governos e indivíduos demonstram um compromisso real com a sustentabilidade, contribuindo para a construção de um futuro mais equilibrado e saudável”, informa Lisbôa.

Plano para a Bahia crescer

Na ocasião, a ABAF vai celebrar também a construção do Plano Bahia Florestal 2033, com o Governo do Estado da Bahia, que visa ampliar a área plantada de florestas para fins industriais e, com isso, também estimular os investimentos atuais e atrair novas oportunidades para aumentar o volume de madeira processada no estado. Tudo isso significa, ainda, incrementar as áreas de preservação e outras contribuições ambientais, sociais e econômicas, principalmente no interior do estado, contribuindo com a maior descentralização da economia na Bahia.

De acordo com o diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade, o objetivo do plano é ampliar e fortalecer a cadeia produtiva de florestas plantadas para que a Bahia atenda plenamente a demanda de madeira dos mais importantes segmentos da economia do estado (mineração, papel e celulose, construção civil, projetos de energia, processamento de grãos e fibras etc.). “Vamos também intensificar o que já temos feito para o uso múltiplo da madeira e estimular ainda mais a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF), a diversificação e a sustentabilidade das atividades rurais com a inclusão dos pequenos e médios produtores e processadores de madeira”, completa. “Essa discussão é oportuna no momento em que cresce a demanda por madeira no Brasil e no mundo. A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) contabiliza investimentos de R$ 60 bilhões no setor, nos próximos três anos. É preciso que a Bahia esteja preparada para atrair parte desses novos investimentos, seja em ampliações ou novas indústrias. Vale lembrar que o setor de árvores cultivadas produz e conserva, além de gerar riqueza e oportunidades. O desenvolvimento de um plano pode ajudar a tirar travas, incentivar o crescimento econômico, atender a crescente demanda por produtos de madeira, gerando ainda, principalmente no interior, mais empregos qualificados, capacitações, tecnologia, renda, impostos e contribuições ambientais de elevada significância. E, com tudo isso, fazer da Bahia mais uma vez exemplo para todo o país”, explica Mariana Lisbôa.

Para isso, a ABAF está planejando o trabalho em conjunto com um grupo forte e diverso formado por representantes do Governo do Estado (por meio da SDE, Seagri, Sema, Seplan, Seinfra, SDR, Setre, Sefaz, SSP e Casa Civil), da FAEB, FIEB, Sebrae Bahia, MAPA/BA, UPB, Desenbahia, Banco do Nordeste, entre outros. A ABAF e o setor de base florestal na Bahia - Desde 2004, a ABAF representa institucionalmente a cadeia produtiva de árvores plantadas, do campo à indústria, no estado. Contribui para que o setor florestal baiano se expanda e se desenvolva sobre bases sustentáveis, seja do ponto de vista econômico, ambiental ou social. Trabalha por mais florestas, mais empresas, mais fornecedores, mais serviços e produtos florestais de forma a atender a demandas dos diversos segmentos que utilizam madeira em seus processos produtivos; especialmente: construção civil, papel e celulose, energia, agronegócio (secagem de grãos), carvão vegetal, movelaria, mineração, têxtil, entre outras.

A Bahia tem área plantada de 700 mil hectares e as associadas da ABAF são responsáveis por outros 400 mil hectares de preservação em suas propriedades. As empresas de base florestal intercalam os plantios industriais (sempre em área degradada) com as áreas de conservação. Isto auxilia na manutenção de um solo fértil, no cuidado com a água e na preservação da biodiversidade.

As áreas degradadas na Bahia totalizam 9,4 milhões de hectares, representando um potencial para aumento de até 14 vezes a área atual ocupada com silvicultura. Essa estatística aponta para a possibilidade de expansão significativa do setor florestal no estado, contribuindo com os compromissos brasileiros para a recuperação de áreas degradadas e os acordos de mitigação de mudanças climáticas.

As associadas da ABAF contribuíram com a absorção de 258 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente em 2022. Os setores de produtos florestais têm função importante nas questões climáticas, devido à contribuição para preservação florestal e ao armazenamento de carbono em produtos. A produtividade média das florestas de eucalipto na Bahia atingiu 30 metros cúbicos por hectare, o que reflete a eficiência e o manejo sustentável adotado pelos produtores florestais. Na Bahia, as florestas plantadas representam 1,2% da extensão territorial do estado, porém são responsáveis por 98% da produção de madeira para a indústria.