Reconhecimento

Acelen concorre ao prêmio “Refinaria do Ano” da América Latina

Empresa gestora da Refinaria de Mataripe é indicada pelo terceiro ano consecutivo

Da Redação

Publicado em 29 de julho de 2024 às 14:35

Refinaria de Mataripe é controlada pela Acelen Crédito: Divulgação

A Acelen com a Refinaria de Mataripe concorre pela terceira vez consecutiva ao prêmio “Refinaria do Ano” da América Latina por suas iniciativas de modernização, inovação, descarbonização, segurança e eficiência energética . Outra indicação foi para o engenheiro de automação Rafael Ribeiro Sencio. O prêmio é concedido pela World Refining Association às refinarias, engenheiros, executivos e tecnologias destaques da indústria downstream da América Latina.

Desde que a Acelen assumiu a gestão da refinaria, há menos de 3 anos, investiu mais de R$ 2 bilhões na revitalização e recuperação do ativo. A gestão, focada na excelência e segurança em suas operações, contribuiu para os resultados de produção do parque industrial, que passou pelo maior programa de modernização da sua história, com foco na segurança, na eficiência, na redução da pegada ambiental das operações e na sua automação, com a transformação digital.

O programa de recuperação e modernização da Refinaria de Mataripe revitalizou oito unidades e outras que não estavam operando voltaram a produzir. Os investimentos envolveram mais de 6.000 itens de equipamentos e cerca de 4.000 trabalhadores. Com isso, recuperou sua capacidade de refino para 302 mil barris de petróleo por dia (Kbpd) e ampliou o seu portifólio com cinco novos produtos (propano especial, butano especial, diesel marítimo, solvente, OCB1), passando a produzir mais de 30 itens.

Entre os avanços ambientais com a modernização da refinaria, destacam-se nos últimos dois anos, a economia de 2,7 bilhões de litros de água, o equivalente ao volume usado em uma cidade de 68 mil habitantes e a redução em 43% no volume de gases enviados ao flare e ao meio ambiente. Também foram significativos os ganhos em eficiência energética, com economia de 12% no consumo de energia sobre o patamar da aquisição da planta em dezembro de 2021; além da redução em 30% na geração de resíduos em 2023, quando foram produzidos 18.127,15t, contra 25.704,95t em 2022, uma redução de mais de 7 mil toneladas.

“Todas as melhorias estruturais, técnicas e operacionais realizadas pela Acelen na Refinaria de Mataripe refletem o comprometimento de profissionais altamente capacitados e engajados, sendo a indicação do engenheiro Rafael Ribeiro Sencio, um exemplo do empenho de toda uma equipe de colaboradores que contribuem para acelerarmos no setor de energia. As indicações no prêmio da World Refining Association confirmam o valor do nosso trabalho e aumentam a nossa satisfação de fazermos parte da Acelen”, comenta o vice-presidente de Operações, Celso Ferreira.