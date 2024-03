Negócios

Alba Seguradora tem novo CEO

Beto Trindade sucede José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho à frente da companhia baiana

Publicado em 15 de março de 2024 às 05:00

Beto Trindade está há mais de quatro décadas no ramo de seguros Crédito: Divulgação

Após a venda da operação do Hospital Aliança para a Rede D’Or, o Grupo Aliança da Bahia retoma suas atividades no setor de seguros. Como parte desse processo, Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho foi anunciado no cargo de CEO da Alba Seguradora. Com atuação de mais de quatro décadas no ramo, Beto Trindade – como é conhecido no mercado –, sucede José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho à frente da Alba Seguradora.

A chegada de Trindade à companhia integra o plano estratégico elaborado com a consultoria E&Y para que, nos próximos anos, a Alba se torne uma das líderes nos segmentos que atua.

Desde junho de 2023, Alba Seguradora é o novo nome da centenária Companhia de Seguros Aliança da Bahia – a mais antiga empresa do setor ainda em operação, fundada em 1870. Por mais de uma década, a venda de novas apólices da seguradora foi interrompida – no segmento, o foco da companhia se restringiu à gestão da carteira já existente, no período em que o Grupo Aliança deu prioridade à área hospitalar.

Nos seis meses de retomada da operação da Alba, os contratos firmados garantem prêmios que somam R$ 136 milhões nos segmentos de garantia estendida e prestamista, e R$ 144 milhões no de vida.

Na década de 1940, a seguradora foi líder do mercado brasileiro. Ficou entre as dez maiores nas décadas de 1980 e 1990. Em 1995, tornou-se acionista do Brasilcap – a participação atual é de 15,86% do capital social. Em 1997, passou a ser sócia da Aliança do Brasil, participação esta vendida posteriormente à Mapfre Seguradora.

O executivo que já atuava como consultor da Alba Seguradora conta, para o novo cargo, com a experiência de quem já passou pelas áreas Comercial, Marketing, Estratégia e gestão das business units de Seguros de Automóveis, Vida, Previdência, Ramos Elementares (incluindo Grandes Riscos) de grandes seguradoras e corretoras de seguros.