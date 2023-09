Associação Bahiana de Imprensa debate diversidade nas redações em painel no Centro Histórico

A Associação Bahiana de Imprensa fechou, neste sábado (16) a comemoração dos seus 93 anos com os dois painéis do quarto eixo temático – Cultura, democracia e diversidade, além de lançamentos editoriais: uma edição especial da Revista Memória da Imprensa e o catálogo da exposição Ginga Nagô, do fotojornalista Anízio Carvalho, que emocionou o público com sua presença.



O encerramento do evento contou com o painel “Diversidade nas Redações” com os jornalistas Danila de Jesus, Jorge Gauthier, editor de Mídias e Estratégia do Correio além de autor do Me Salte (canal LBTQIAPN+ do jornal) e o fotógrafo e podcaster Matheus Lens com mediação de Suely Temporal, 2ª vice-presidente da ABI. Depois, aconteceu o painel “O PL das Fake News ameaça a democracia?”, com o jornalista e professor Yuri Almeida e mediação do jornalista e radialista Ernesto Marques, presidente da ABI.