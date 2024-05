Agro

Bahia Farm Show deve atrair público de 100 mil pessoas

Montagem da estrutura que vai receber maior feira agrícola do Norte e Nordeste está adiantada

Da Redação

Publicado em 31 de maio de 2024 às 18:13

Estandes já estão em processo de montagem Crédito: Divulgação/Bahia Farm Show

A menos de 15 dias da abertura oficial, o início das montagens dos estandes para a 18ª edição da Bahia Farm Show gera ainda mais expectativas no público visitante, que assim como nas últimas edições, deverá superar a marca de 100 mil pessoas. Dentro do complexo, o espaço de 246 mil metros quadrados começa a ser ocupado pelas equipes de montagem, que vão instalar na área aberta e nos três galpões cobertos a estrutura para que as 434 empresas confirmadas no evento possam expor os seus produtos e serviços, com foco na área agrícola, como máquinas e implementos e tecnologias como sementes, adubo, irrigação, aviação e tecnologia de comunicação. A Bahia Farm Show será realizada entre os dias 11 e 15 de junho, em Luís Eduardo Magalhães.

“Ao acompanhar os trabalhos de montagem dos estandes, começamos a ver materializado todo o planejamento que desenvolvemos ao longo do ano. Ampliamos a área em 9% em relação ao ano passado, parte para atender melhor a logística de chegada e saída da feira, com os estacionamentos. Nesta 18ª edição da feira, já consolidada como uma das maiores do Brasil, e a maior do Norte e Nordeste, seguiremos com a satisfação em preparar uma feira ainda mais bonita, com ruas asfaltadas, sendo parte sombreada, paisagismo que traz ainda a sensação de bem-estar para os visitantes”, afirma o presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, Odacil Ranzi.

Trabalho de montagem das estruturas está adiantado Crédito: Divulgação/Bahia Farm Show

Para o diretor-executivo da feira, Alan Malinski, a logística para atendimento e orientação aos expositores nessa etapa de montagem foi aprimorada, e desde o ano passado, foi antecipado o período da montagem, diante do tamanho dos estandes, principalmente das empresas de máquinas agrícolas, e da quantidade de empresas expositoras. “Temos 15 dias de trabalho pela frente, e acreditamos que as montadoras têm adiantado os trabalhos para deixar tudo pronto para que o público possa conferir as principais tecnologias do setor agrícola. Somos a última grande feira de tecnologia agrícola do calendário, e tivemos a preocupação de trazer o evento para meados de junho e assim, deixar um espaço para que as empresas tivessem tempo hábil para se organizarem”, afirma.

Programação

Com abertura dos portões para visitação prevista para o dia 11 de junho, às 10h, a feira trará uma programação diversificada com foco na transferência de conhecimento e tecnologia do setor agrícola. Ainda no primeiro dia, será realizado o tradicional fórum de abertura, que este ano, debaterá o tema “Uso e monitoramento do aquífero Urucuia”, que seguirá ao longo dos cinco dias com palestras sobre agricultura sustentável, governança, transição energética, demonstrações e resultados das pesquisas com foco na soja, algodão e demais culturas. A feira agrícola vai contar ainda com um leilão de gado de corte e de leite, demonstração de produtos, treinamentos e espaço destinado para a comercialização de produtos da agricultura familiar.