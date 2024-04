Petroquímica

Bahia tem primeira unidade da Basf com certificação de sustentabilidade ISCC+ na América Latina

Produtos oferecem mesmo desempenho e qualidade que os convencionais, mas com uma menor pegada de carbono

Da Redação

Publicado em 15 de abril de 2024 às 18:57

Unidade da Basf em Camaçari Crédito: Divulgação

O Complexo Acrílico da BASF em Camaçari, no estado da Bahia, é a primeira unidade de produção da empresa na América do Sul a obter a Certificação Internacional de Sustentabilidade e Carbono (ISCC Plus) para a produção de produtos com balanço de biomassa ou com o selo Ccycled®, utilizando matérias-primas sustentáveis por meio da abordagem de balanço de massa.

Estes produtos oferecem o mesmo desempenho e qualidade que os produtos convencionais, com o benefício adicional de ter uma menor pegada de carbono e contribuir para a reciclagem de resíduos. Na localidade são produzidos Ácido Acrílico, Acrilato de Butila e Polímero Superabsorvente (SAP), insumos utilizados em diversas indústrias, como adesivos, construção civil, higiene e produtos de pintura.

"Estamos muito satisfeitos em alcançar este importante marco de sustentabilidade para a BASF na América do Sul. A equipe gerenciou com sucesso um trabalho intenso, com a realização de uma série de auditorias, o que permitiu a conquista da certificação de forma eficiente em um curto espaço de tempo", afirma Marcos Ferreira de Carvalho, vice-presidente do Negócio de Petroquímicos da BASF para América do Sul. "O padrão ISCC Plus permite a venda de diferentes soluções sustentáveis, que vão desde produtos com balanço de biomassa até produtos Ccycled®, sem comprometer a conhecida qualidade da BASF".

"Agregar matérias-primas sustentáveis ao nosso processo produtivo possibilita a transformação progressiva da sustentabilidade nas diferentes cadeias de valor da química e contribuindo com o polo de inovação do estado da Bahia", afirma Tânia Oberding, Diretora Industrial do Complexo Acrílico da BASF.

Balanço de massa: matérias-primas de origem sustentável

A abordagem de balanço de massa considera as matérias-primas recicladas ou renováveis como alternativas aos recursos fósseis no início da sua cadeia de valor. O órgão certificador realiza auditorias anuais para garantir que o processo segue de acordo com os critérios. A certificação é aplicada pela ISCC, uma organização internacional e independente, especializada em sustentabilidade e pegada de carbono, que apoia cadeias de suprimentos sustentáveis, totalmente rastreáveis, livres de desmatamento e favoráveis ao clima.

A unidade produtiva da BASF em Camaçari, bem como as demais localidades na América do Sul, contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU por meio de produtos e soluções ao longo da cadeia de valor e junto com parceiros. As principais contribuições estão nos quesitos: Fome Zero; Igualdade de Gênero; Água potável e saneamento;