Petroquímica

Braskem reduz utilização de unidades para suportar ciclo de baixa

Indústria defende medidas para dar mais competitividade ao setor produtivo

Donaldson Gomes

Publicado em 19 de março de 2024 às 19:00

Unidade da Braskem em Camaçari Crédito: Divulgação

Sob os efeitos de um ciclo de baixas no setor petroquímico mundial - marcado por menores preços dos produtos e aumentos na capacidade de produção - a petroquímica Braskem registrou um prejuízo de R$ 1,6 bilhão no quarto trimestre de 2023, queda de 8% na comparação com o mesmo período de 2022, quando ficou em R$ 1,7 bilhão. No ano de 2023, o prejuízo chegou a R$ 4,6 bilhões, ante R$ 336 milhões em 2022. A empresa, que é a principal operadora na área petroquímica do Polo Industrial de Camaçari, registrou um Ebitda (resultado antes de considerar despesas financeiras, impostos e depreciação de ativos) de R$ 1 bilhão no quarto trimestre de 2023, 13% superior ao terceiro trimestre do mesmo ano. No acumulado de 2023, o Ebitda ficou em R$ 3,7 bilhões.

Segundo a direção da empresa, 2023 foi marcado por um desbalanceamento entre oferta e demanda global de produtos petroquímicos - movimento causado pela entrada de novas capacidades de polietileno e polipropileno, associado ao menor nível de consumo global. A Braskem manteve implementou diversas iniciativas de redução de custos e de otimização da sua estratégia comercial global, que impactaram positivamente o resultado. Um dos principais reflexos do movimento da empresa foi a redução na taxa de utilização das suas unidades industriais e o foco em operações que oferecem melhores retornos, como é o caso do México.

Mesmo diante deste cenário, a Braskem manteve sua dívida líquida estável e sua posição de caixa de US$ 3,6 bilhões, o que assegura a cobertura dos vencimentos de dívida nos próximos 72 meses. "Em 2023, a indústria química enfrentou um período que demandou maior adaptação devido à desaceleração econômica e à expansão das capacidades do setor no mundo. Para o ano de 2024, a indústria mostra sinais de confiança com o início da normalização do ciclo petroquímico na medida em que se espera uma menor entrada de capacidade petroquímica no mundo”, avaliou nesta terça-feira (19) Roberto Bischoff, CEO da Braskem, durante uma coletiva para a apresentação dos resultados financeiros da empresa em 2023.. “De toda a forma, manteremos o foco na implementação de iniciativas de preservação financeira com disciplina na alocação de capital, enquanto avançamos na implementação da nossa estratégia de crescimento”, diz.

Para CFO da Braskem, Pedro Freitas, o ciclo de baixas na indústria petroquímica mundial é o maior enfrentado nas últimas décadas. “Este movimento acontece por uma desaceleração na economia global, ao mesmo tempo em que tivemos aumentos de capacidade, principalmente na China e nos Estados Unidos”, avalia. Segundo o principal executivo na área financeira da companhia petroquímica, isso tem levado a empresa a operar em um nível menor de utilização das suas unidades e à priorização da produção em locais mais competitivos, como é o caso do México.

No geral, a taxa de utilização das unidades no Brasil caiu de uma média de 78% em 2022, para 71% em 2023. “Isso reflete o ajuste de produção, que tem a ver com a busca de maior rentabilidade. Produzindo menos, a gente deixa de ter uma margem negativa e passamos a nos concentrar nos mercados de maior valor”, explicou Freitas.

Ele destacou ainda o investimento numa mudança nas operações de manutenção das unidades. “Estamos investindo em ensaios não invasivos em dutos e tanques”, exemplificou, explicando que isto permite prazos maiores de operação entre as paradas. Este ano a empresa não pretende parar nenhuma das suas unidades de produção, afirmou.

Freitas destacou a necessidade de se continuar discutindo iniciativas para dar cada vez mais competitividade para a indústria petroquímica brasileira. A gente já vê uma atuação muito forte do governo federal, principalmente através do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio) no sentido de buscar uma agenda de competitividade para a indústria brasileira”, afirmou.

Ele acredita que 2024 será um ano de recuperação, mas em um ritmo lento. “Está melhorando, a gente está vendo no primeiro trimestre uma melhora dos spreads, mas de maneira mais lenta, em função da relação de oferta e demanda”, diz.

Situação em Maceió

Em Maceió, a petroquímica continua empenhada em reparar, mitigar e compensar os impactos da subsidência do solo e da desocupação dos trechos afetados. Até 29 de fevereiro de 2024, o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação (PCF) registrou a realocação de 99,6% dos moradores do mapa definido pela Defesa Civil de Maceió em 2020, sendo que a área de risco (criticidade 00) está totalmente desocupada.

“Braskem assumiu 10 compromissos com Maceió. A responsabilidade já assumimos desde 2019 e resolvemos colocar tudo junto”, destacou Pedro Freitas, CFO da Braskem.

Adicionalmente, 19.121 propostas de compensação financeira do Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação (PCF) foram apresentadas em relação ao total estimado, sendo que o índice de aceitação geral do PCF é de 99,4%.

Com a desocupação da área de risco de criticidade 00 completada, a Braskem reafirmou seus compromissos públicos e sociais com Maceió. Dos R$ 15,5 bilhões provisionados, R$ 9,5 bilhões já foram desembolsados.

Em 2023, a companhia realizou investimentos no valor de aproximadamente R$ 3,8 bilhões. Os recursos foram alocados na implementação do projeto de expansão da capacidade de eteno verde em 30% no Rio Grande do Sul e nas paradas programadas dos ativos industriais da Companhia, incluindo as plantas de PVC em Alagoas e na central petroquímica da Bahia. Também foram destinados investimentos para a construção de uma nova instalação de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em Boston (EUA).

Em inovação e tecnologia, a Braskem destinou R$ 554 milhões em 2023 e inaugurou a expansão do Centro de Tecnologia e Inovação no Rio Grande do Sul. A companhia avançou na implementação de sua estratégia para o desenvolvimento sustentável e, ao final de 2023, 31% de seus objetivos de longo prazo foram atingidos.