Energia

Chapada ganha complexo eólico capaz de abastecer 1 milhão de residências

Pan American Energy investe R$ 3 milhões em projeto que envolve seis municípios

Donaldson Gomes

Publicado em 3 de julho de 2024 às 18:18

PAE instalou 94 aerogeradores no interior da Bahia Crédito: Donaldson Gomes/CORREIO

A inauguração do Complexo Eólico Novo Horizonte, da Pan American Energy (PAE) reforça o papel da Chapada Diamantina como uma nova fronteira no desenvolvimento de energias renováveis no Brasil. O conjunto de 10 parques conta com 94 aerogeradores e terá capacidade para a geração de 423 megawatts (MW) – energia suficiente para abastecer 1 milhão de residências. Com isso, a região que já foi conhecida pelas riquezas do seu subsolo, e mais recentemente pelo turismo, se posiciona como relevante na produção de energia.

Com um investimento de R$ 3 bilhões, a PAE implantou ainda uma subestação própria e 80 quilômetros (km) de rede de alta tensão na região. Durante a fase de implantação do empreendimento – espalhado pelos municípios de Novo Horizonte, Boninal, Ibitiara, Piatã, Oliveira dos Brejinhos e Brotas de Macaúbas – foram gerados 3,2 mil postos de trabalho. A maioria das oportunidades foram destinadas à população local.

Uma das principais empresas de energia da Argentina, a PAE, que tem presença também em outros países da América Latina, encara o investimento no interior da Bahia como fundamental para se posicionar como protagonista no processo de transição energética. "Este investimento que fizemos, para colocar no mercado 423 MW de energia limpa, testifica o compromisso que temos com o processo de descarbonização", destacou Alejandro Catalano, diretor geral da PAE Brasil, ontem, na cerimônia de inauguração do complexo, em Novo Horizonte, há 550 km de Salvador.

Um impacto positivo indireto do empreendimento para a região são os 75 km de estradas construídas pela empresa, ressaltou Catalano. "Desde que chegamos aqui, buscamos construir um ambiente de profunda colaboração entre a empresa e a comunidade", disse.

"Não sabemos qual será a energia do futuro, mas desejamos ser protagonistas no processo de produção", avisou Marcos Bulgheroni, CEO do Grupo PAE. Para ele, a matriz energética do futuro deverá ser diversa. "O mais lógico é que diversas fontes competitivas trabalhem em conjunto para suprir as nossas necessidades. O nosso desafio é produzir energia abundante, confiável e sustentável, porque precisa ter o mínimo de carbono", acredita.

Neste cenário, o executivo acredita que a América Latina está em posição privilegiada e o Brasil ocupa um papel de destaque neste contexto. "Para nós, estar em Novo Horizonte colocando este projeto é algo emblemático, porque mais do que duplica a capacidade de produção que tínhamos com nossos projetos anteriores", explica.