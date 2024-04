Agronegócio

Com incremento de 9% na área, Bahia Farm Show deve repetir faturamento recorde de R$ 8 bilhões

Maior feira agrícola do Norte e Nordeste deve receber 100 mil visitantes entre os dias 11 e 15 de junho

Donaldson Gomes

Publicado em 4 de abril de 2024 às 21:33

Mais de 400 expositores já estão confirmados em evento no interior da Bahia Crédito: Divulgação

Consolidada como principal espaço de debates sobre o agronegócio na Bahia e uma das principais feiras de tecnologia agrícolas do país, a Bahia Farm Show deve repetir a movimentação financeira do ano passado, de R$ 8 bilhões. A 18ª edição do evento será realizada entre os dias 11 e 15 de junho de 2024, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia. Com o tema “Agro: a Herança do Brasil”, a Bahia Farm Show deve receber um total de 100 mil visitantes.

Há menos de três meses, a expectativa é grande para quem, ano após ano, acompanha o crescimento da Bahia Farm e vê nos cinco dias de feira a oportunidade de valorizar o seu negócio com soluções que podem levar a um futuro com mais produtividade, rentabilidade e segurança. Este ano, o evento vai ocupar uma área de 242 mil metros quadrados – um incremento de 9% em relação à edição passada – numa infraestrutura que vai abrigar 420 expositores.

Odacil Ranzi, presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), destacou nesta quinta-feira (04), durante o lançamento oficial da feira o processo de crescimento do agronegócio no estado, que se reflete na feira. "Nós chegamos aqui para vencer", lembrou.

Segundo o presidente, a expectativa é que as instituições financeiras ofereçam condições competitivas e que os produtores pensem grande. “Temos que pensar num horizonte positivo, as crises foram feitas para serem superadas”, acredita. “Esperamos bons negócios para pensarmos em superar os R$ 8,2 bilhões e sonhamos em alcançar a casa dos R$ 10 bilhões”, destacou. “O futuro é brilhante”, disse.

“A Bahia Farm Show vai vir forte e vamos bater todos os recordes de público e de vendas”, apostou. O presidente, que está encerrando seu mandato à frente da Aiba, falou sobre a sensação de dever cumprido. Ele lembrou do desafio de retomada da feira depois da pandemia, marcada pelo entusiasmo.

Moisés Schimidt, vice-presidente da Aiba e apontado como próximo presidente da entidade, destacou o papel do associativismo e dos produtores para o desenvolvimento da região Oeste. “Como produtor, sempre falei que buscamos a alta produtividade. Comida que vem do agro, trabalhamos para que todo mundo possa se alimentar três vezes por dia. Comida saudável sai do agronegócio, seja do pequeno, médio ou grande produtor. Me orgulha muito fazer parte disto”. destacou.

Ele lembrou da evolução do agro nos últimos anos. “Em 20 anos, fizemos muita diferença como agronegócio. Temos que ser ainda melhores que os que por aqui passaram aqui antes, mas com muito respeito por eles”, disse.

Para Alessandra Zanotto, vice-presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), citada como a futura presidente da entidade, a feira é um cartão postal da importância do associativismo. “Esta feira é cartão postal, não apenas para o nosso estado, mas para o nosso país”, disse. Para ela, a tendência do agro é de gerar elos cada vez mais fortes entre os produtores, instituições, governo e parceiros.

Luiz Pradella, coordenador da edição 2024, destacou o esforço da organização para ampliar a estrutura de apoio, de modo que todos os participantes possam tirar o melhor do evento. “Bahia Farm Show é aquele momento em que se olha para trás, se projeta o futuro e vamos atrás para construir este futuro”, destacou.

Estrutura

As empresas serão distribuídas na área externa e nos três galpões cobertos, que representam cerca de mil marcas, desde as tradicionais revendas de máquinas, veículos e implementos agrícolas, até tecnologias de irrigação, drones, softwares, aviões e estruturas como silos e armazéns. Como ocorre tradicionalmente, a Bahia Farm Show receberá bancos e agentes financeiros, um importante elo para garantir crédito com juros e condições facilitadas para quem for comprar na feira.

“Nestes 18 anos, a Bahia Farm se manteve parceira de segmentos de negócios que entendem a feira como o melhor espaço para relacionamento e exposição de marca. Temos nos aprimorado em criar um ambiente para levar a melhor experiência para expositores, compradores e visitantes, ligados ou não ao setor agrícola, como uma plataforma para mostrar mais a realidade do agro para toda a sociedade”, explica Odacil Ranz.

A feira agrícola vai apresentar uma programação de palestras e oficinas diversificadas com grandes nomes do setor agrícola para disseminar as pesquisas e tecnologias desenvolvidas para o setor, além do lançamento de novos produtos, leilão de gado e o tradicional Fórum de abertura com o tema Agro: a herança do Brasil. O Complexo Bahia Farm Show contará ainda com uma capela na praça central com estrutura de 40 m² e paisagismo totalmente remodelado.

“Os investimentos são constantes em infraestrutura, a exemplo do auditório inaugurado na edição passado com capacidade para acomodar 200 pessoas, construído dentro da nova sede da Aiba, além dos outros três já existentes. Tudo pensando em permitir uma melhor interação e circulação de informação e conhecimento para os produtores, consultores, profissionais do setor e estudantes, que vêm de vários estados do Brasil e também do exterior prestigiar o que há de melhor no agronegócio”, explica o diretor-executivo da Bahia Farm, Alan Malinski.

A previsão é que as mais de 100 mil pessoas que devem visitar a Bahia Farm este ano se impressionem com uma cidade inteligente construída para ser a vitrine da tecnologia agrícola. Para isso, a organização tem aperfeiçoado a infraestrutura existente, que já conta com ruas cobertas para proteção do sol e 100% pavimentadas, e que traz como novidades, a ampliação dos banheiros e da área do estacionamento com capacidade para mil vagas, além do aperfeiçoamento das redes elétrica e de comunicação.