Declaração de Fortaleza traz mensagem de solidariedade e alerta sobre clima

A tendência de eventos climáticos cada vez mais extremos deve ser enfrentada com projetos de adaptação e resiliência, é o que aponta a Declaração de Fortaleza, lida nesta sexta-feira (dia 17) pelo presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Paulo Câmara, durante a sessão de encerramento da 54ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral (Alide), realizada na sede do banco de desenvolvimento, na capital cearense.