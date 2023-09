Descontão: assine o CORREIO por apenas R$ 2,50 ao mês e ganhe acesso exclusivo ao clube de vantagens; veja como

Dia do Cliente. Crédito: Reprodução

O jornal Correio, que se dedica a entregar conteúdo confiável e apurado, além de entreter seus leitores, anuncia uma promoção especial em comemoração ao Dia do Cliente. A partir desta sexta-feira, 15 de setembro, até domingo, 17 de setembro, a assinatura digital semestral com Clube Correio por apenas R$15. Ou seja, o custo mensal da assinatura sai por apenas R$2,50. Um desconto de R$32,52. Você ainda pode parcelar o valor total em até 3 vezes no cartão de crédito. Para aproveitar essa oportunidade incrível, basta acessar o link: bit.ly/diadoclienteCorreio.

Ao adquirir a assinatura digital durante esta promoção, você terá acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo, sem restrições de leitura. Além disso, os assinantes desfrutarão de acesso exclusivo a conteúdo premium, à versão digital do jornal impresso e ao Clube Correio Digital, que oferece descontos exclusivos em shows, teatro, gás de cozinha, farmácias e muito mais.

"Sabemos que são nossos leitores que fazem do Correio o que ele é, e é por isso que lançamos essa promoção exclusiva. Acreditamos que cada um de vocês merece ter acesso fácil a notícias de qualidade, análises aprofundadas e uma visão única dos eventos da Bahia e do mundo. Ao tornar a assinatura digital tão acessível, estamos reafirmando nosso compromisso de colocar nossos leitores em primeiro lugar" , afirma Caroline Coutinho, analista de Estratégias e Produtos digitais do Correio.