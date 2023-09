'É preciso quebrar a lógica de que a favela é inimiga da polícia', diz sociólogo

Luiz Claudio Lourenço. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Destaque nas últimas semanas na imprensa nacional com o completo oposto do clima de festejos que costuma ostentar, Salvador virou pauta na sexta-feira (22) por conta da chegada de três veículos blindados da Polícia Federal enviados do Rio de Janeiro para o auxílio no combate ao crime organizado. Não por coincidência, a capital baiana vive um cenário de quase guerra daqueles que se estava acostumado a ver na capital fluminense durante a intervenção militar em 2018. Toques de recolher, tiroteios constantes, suspensão de aulas e de circulação de ônibus são algumas das consequências dos conflitos entre facções criminosas e entre criminosos e policiais em localidades como Calabar, Alto das Pombas, Valéria, Águas Claras e Subúrbio Ferroviário.

Para ajudar a compreender a dinâmica vivida pela cidade e em que consistem os conflitos que estão chamando a atenção do país inteiro, o CORREIO entrevistou o sociólogo e pesquisador de organizações criminosas Luiz Claudio Lourenço, professor da Universidade Federal da Bahia e um dos coordenadores do Laboratório dos Estudos sobre Crime e Sociedade (Lassos).

Para Lourenço, os conflitos recentes não são um fenômeno novo, mas acabaram chamando mais atenção por terem sido escutados em localidades nobres de Salvador, como Graça, Canela, Ondina e Barra, que ficam ao redor do Calabar e Alto das Pombas, centro do conflito no início de setembro. “Quando o tiro chega numa janela de um apartamento na Graça, isso começa a ganhar uma dimensão maior para a parcela da sociedade que ignora esses conflitos que ocorrem cotidianamente em áreas periféricas de Salvador”, coloca.

Na última segunda-feira (18), o prefeito Bruno Reis, ao comentar sobre as ações de combate ao crime organizado na capital baiana, defendeu a intervenção do Exército, cuja possibilidade foi afastada pelo Governo do Estado. Até o momento, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal estão atuando de forma conjunta na cidade com cerca de 400 policiais. Uma das operações, realizada no último dia 15, resultou em um PF morto e outros três feridos.

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, Salvador teve 178 tiroteios, com 151 mortes, em julho de 2023, o mês de maior letalidade desde o início da contabilização dos casos. Em julho de 2022, foram 105 tiroteios, com 67 mortos. Confira a entrevista:

O que aconteceu em Salvador para provocar o clima de tensão generalizada vivido desde o início de setembro?

“Eu acho que o que leva a isso é o fato de que os tiros agora foram escutados e também atingiram áreas cuja repercussão é maior. Quando você tem um conflito no Alto das Pombas ou no Calabar e o tiro chega numa janela de um apartamento na Graça, isso começa a ganhar uma dimensão maior para a parcela da sociedade que ignorava esses conflitos que ocorrem cotidianamente em áreas periféricas. E também houve a morte do policial federal que provocou grande comoção nacional e intensificou as notícias em torno desses conflitos que já vivemos há bastante tempo.”

Quais são as facções criminosas envolvidas nos conflitos?

Hoje, o Comando Vermelho (CV) tenta aumentar sua área de influência aqui. Com isso, disputa com o Bonde do Maluco (BDM), que tem aliança do recém-chegado Terceiro Comando Puro (TCP), com histórico de uma certa proximidade com o Primeiro Comando da Capital (PCC) para fornecimento de armas. Foi isso que vimos no Alto das Pombas, Calabar e Engenho Velho de Brotas nas últimas semanas. Já na região de Águas Claras e Valéria, também podemos incluir a atuação do grupo Katiara.

O que está em disputa?

Esses grupos querem a hegemonia do comércio de drogas nas periferias dos grandes centros urbanos. Mas também existe a disputa no âmbito prisional. Essa ideia de prisão enquanto lugar de isolamento é falaciosa na prática. Pelo quadro de precariedade nas prisões, aliada à falha nos protocolos de segurança, informação e gestão, muito do que se consome nas cadeias é levado para lá pelos visitantes. É justamente nessa brecha que atuam os grupos criminosos, com a comercialização de bens e serviços lícitos e ilícitos.

Quais são as principais facções presentes na Bahia?

O BDM surgiu como ramificação do grupo Caveira e acabou tomando o seu lugar, ficando mais conhecido em 2015. Era uma facção que vinha exercendo protagonismo local e agora está sendo confrontado com o CV. Há também o Katiara, cujas notícias passaram a sair por volta de 2013. E o PCC sempre esteve de forma marcante no estado fornecendo tanto drogas quanto armas a grupos locais. Esses seriam os principais grupos, mas, com a política de enfrentamento muito ostensiva, é uma lógica de combate a uma hidra, aquela figura mitológica que você corta a cabeça e nascem duas no lugar.

Onde surgem as facções criminosas no Brasil e como chegam à Bahia?

A primeira surge com o nome de Falange Vermelha e depois vira Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Depois, o lema do CV é apropriado em partes pelo PCC, em São Paulo. No início da década de 2000, houve a transferência de líderes desse primeiro núcleo do PCC e de alguns núcleos do CV para outros estados do Brasil. Vieram para a Bahia lideranças do PCC como Geleião e Bandejão, e figuras ligadas ao CV, como Mário Carlos Jezler da Costa. A transferência, aliada às condições de miséria no interior do cárcere e comercialização de droga ilícita em áreas pobres da cidade, criou condições para que esses grupos passassem a se estruturar localmente. O primeiro deles foi o Comando da Paz, que se estruturou dentro do Presídio de Salvador e há cerca de dois anos passou a se chamar aqui de Comando Vermelho.

Qual o perfil de quem está nas facções?

É uma população que passa por uma situação de vulnerabilidade. A falta de opções de ganho econômico nas áreas periféricas da cidade é fator chave que não permite o rompimento do ciclo de miséria e pobreza. E há toda uma estratégia de apelo e sedução por parte dos grupos. É a lógica de ‘se você está tendo uma vida de miséria, olha o que estamos vivendo aqui, junte-se a nós’. Mas vale dizer que o tráfico existe nas camadas ricas da sociedade também, o que vai mudar é a atuação das políticas repressivas. Se a droga está sendo comercializada numa área favelizada da cidade, a atuação da polícia possivelmente vai ser diferente diante da denúncia de comercialização por parte de um morador de um condomínio da Pituba.

Como você avalia as estratégias policiais de combate às facções? Existe uma solução ideal para o fim dos conflitos?

Dado esse cenário, quando não conseguimos nem mais diferenciar um policial de um soldado numa zona de guerra, é difícil pensar em alternativas para a paz. Se a gente não quebrar essa lógica de guerra e de que a favela é inimiga da polícia e vice-versa, talvez a gente não consiga sair dessa dinâmica de violência e reciprocidade de violência que estamos vivendo. Diante da morte do policial federal, não para de subir o número de suspeitos mortos. Se o Estado não fomentar outras estratégias que não a militar ostensiva, dificilmente a gente vai conseguir trilhar um caminho na direção da paz.

O que a chegada dos blindados a Salvador nesta semana pode significar nesse cenário?

Essas operações de ocupação tática com militares e policiais federais costumam durar algum tempo e depois não têm como continuar. É muito dispendioso manter esse pessoal todo na rua, com o alvo na cabeça. Essas operações são fadadas ao fracasso a médio e longo prazo. Mal comparando, a gente teve o exército americano atuando no Afeganistão. Tentou ficar a longo prazo e não conseguiu, porque foi muito caro e gerou prejuízo. O resultado foi os EUA perdendo a guerra e o Talibã voltando ao poder. Essas estratégias militarizadas de enfrentar e querer tomar o território têm um caráter muito mais midiático e pirotécnico, com uma força apelativa muito grande, mas efetivamente não favorecem a política de paz que se almeja.