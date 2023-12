Em operação nacional, Polícia Militar prende 35 pessoas na Bahia

Uma operação nacional realizada na última sexta-feira (15) levou à apreensão de 115 armas de fogo e à prisão de 530 pessoas em flagrante em todo o país. Foi a segunda Operação Força Total Nacional, promovida pelas Polícias Militares nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal (DF), que ainda apreendeu 86 adolescentes e atuou em 570 ocorrências com apreensão de drogas. Também foram cumpridos 256 mandados de prisão.



Na Bahia, participaram da ação mais de 6.500 policiais do efetivo operacional e administrativo. Ao todo, foram 59.060 mil pessoas e 15.471 mil veículos (entre carros e motos) abordados, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA). Com as abordagens, 35 pessoas foram presas, enquanto 25 armas foram apreendidas. Além disso, 23 veículos com restrição de furto ou roubo foram recuperados, seis mandados de prisão foram cumpridos e houve 267 registros de apreensões de drogas.