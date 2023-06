Incêndio destrói barraca de fogos em Simões Filho

Estabelecimento ficava localizado na Rua Francisco Almeida, em Simões Filho. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma forte explosão, às 9h30 dessa segunda-feira, 19, deu início a um incêndio que destruiu uma barraca de fogos de artifício, localizada na Rua Francisco Almeida, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. No momento em que o fogo começou, o dono do estabelecimento e quatro funcionários estavam no local, dois trabalhadores do lado de dentro e dois do lado de fora. As chamas, que consumiram o Atacadão dos Fogos, foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no combate. O incêndio não se alastrou e foi debelado com êxito, às 11h20min. O proprietário da barraca teve ferimentos leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não houve outras vítimas. A barraca estava funcionando em situação irregular, sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros( AVCB )", diz a nota da corporação militar.

“O dono da barraca que pegou fogo tentou apagar, mas acabou se queimando. Havia muito material [fogos de artifício], porque nessa época do ano fica muito movimentado. As duas barracas ficam cheias de clientes, mas na hora do incêndio só tinha o dono e os funcionários. Eu vi quando uma funcionária foi arremessada, como se a explosão tivesse jogado ela para frente. Fiquei muito assustada e saí correndo”, contou a secretária Liliane Lima, que trabalha na recepção de uma clínica vizinha da barraca.

A secretária Liliane Lima relatou o enorme susto que o incêndio provocou na vizinhança. Crédito: Marina Silva/CORREIO

A testemunha disse ainda que o dono do estabelecimento tentou usar um extintor para debelar as chamas e que dois funcionários de outras barracas correram com extintores para ajudar, mas as chamas estavam altas demais e os três tiveram que recuar. Além do proprietário do estabelecimento , dois carros foram atingidos pelo fogo, uma família de gatos abrigados no local estão desaparecidos e dezenas de moradores ficaram assustados com o que poderia ter sido um acidente de grandes proporções, uma vez que a área é ocupada por residências e outros estabelecimentos comerciais.

A prefeitura de Simões Filho confirmou que um homem teve queimaduras de primeiro grau nos braços e foi socorrido para o Hospital Municipal, recebendo alta médica no final da manhã. Outras testemunhas contaram que uma mulher passou mal e também precisou de atendimento médico.

Susto

O fogo alto, a coluna de fumaça preta que se formou e o barulho da queima de fogos atraíram atenção, inclusive, de quem estava distante do local. O operador de roçadeira Thiago Conceição contou que levou um susto com o barulho da queima de fogos, mas pensou ser alguma inauguração de loja ou evento político.

“Quando eu vi o pessoal correndo e falando que a barraca estava pegando fogo foi que entendi o que estava acontecendo. Demorou quase duas horas para controlarem o fogo. O dono da barraca saiu ferido, e foi o pessoal quem deu socorro, mas, graças a Deus, ninguém teve nada grave”, contou.

Parte dos fogos de artifício estava armazenado nas prateleiras das estantes dentro da loja. As estruturas ficaram retorcidas com o calor das chamas. O restante do material estava do lado de fora da barraca, sob um toldo, e fazia parte de uma ação promocional. A faixa que diz “Promoção! Qualquer peça R$ 1” resistiu presa na fachada, assim como os paletes que sustentavam as caixas.

Os moradores e trabalhadores da região relataram a insegurança em permanecer num local onde a comercialização de fogos de artifício é uma ameaça constante. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Os moradores contaram que o acidente poderia ter sido pior caso o fogo avançasse em direção a barraca ao lado, a Distribuidora de Fogos São José, pois além da presença de diversos produtos inflamáveis, há no local também um depósito com material inflamável. Depois do incêndio, o proprietário e os dois funcionários fecharam o estabelecimento com correntes e cadeados.

A rua onde ocorreu o incêndio também é usada como estacionamento, mas havia poucos carros no momento do acidente. Os donos saíram às pressas para retirar os veículos. Mesmo assim, dois carros foram danificados. Um deles pertence ao proprietário da barraca que pegou fogo e o dono do outro, um Celta preto, não apareceu para recolher o veículo até o final da manhã.

A Prefeitura de Simões Filho informou que equipes da Defesa Civil, assistentes sociais e psicólogos da atenção social, agentes da ordem pública, transporte e trânsito estiveram no local. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Esse foi o segundo incêndio em seis meses. Em novembro de 2022, o depósito de fogos de artifício da empresa CF Pirotecnia LTDA foi totalmente destruído em um incêndio, no Jardim Renatão. Duas pessoas foram socorridas para o Hospital Municipal, uma das vítimas teve escoriações leves e outra apresentou um pico hipertensivo pelo susto. Segundo a Defesa Civil, 16 casas foram afetadas pelo impacto da explosão.

Mudança

No momento do incêndio, os fogos foram disparados em todas as direções o que provocou pânico em quem passava pela região. Uma moradora, que pediu para ser identificada apenas como Eloina, disse que estava na igreja quando uma mulher entrou no templo assustada.

“Ela contou que estava acontecendo um incêndio e que saiu correndo com medo, porque estava tendo muitas explosões. Eu não entendo como podem permitir que uma loja de fogos de artifício funcione em um lugar como esse, com tantas casas e comércios. Isso é um perigo para todo mundo. Tem que ter um local adequado para esse tipo de produto”, afirmou.

As barracas são permanentes, ou seja, funcionam o ano inteiro. Moradores disseram que o Município já havia se comprometido em realocar os estabelecimentos após os festejos juninos, por conta de reclamações sobre a insegurança, mas que o novo endereço ainda não foi divulgado.