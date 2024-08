Camaçari

Knauf anuncia investimento de R$ 400 milhões para expandir fábrica

A Knauf do Brasil nesta quinta-feira (dia 8),às 10 horas, a expansão de sua fábrica em Camaçari, com um investimento de R$ 400 milhões. A cerimônia ocorrerá na sede da empresa, que fica na Rua Nafta, 1281, Polo Industrial de Camaçari (Complexo Baixo), Camaçari - BA, CEP: 42.816-150.

Entre as presenças confirmadas estão o CEO Brasil, Eduardo Eleuterio, do CEO América Latina, Cesar Lopez, e do Secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida.