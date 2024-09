Suspeita

MP investiga instituto ligado ao PT, que recebeu dinheiro do governo estadual

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) recebeu uma denúncia que envolve o Instituto Comunidade Sustentável, entidade que é ligada a políticos do PT, de acordo com notícia publicada pela revista Istoé, no último sábado. De acordo com a publicação, a entidade foi beneficiada com verbas do governo do estado.