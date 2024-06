Agro

Novos expositores estreiam na Bahia Farm Show 2024

Maior feira agrícola do Norte-Nordeste do Brasil estará aberta à visitação do público a partir da próxima

Da Redação

Publicado em 5 de junho de 2024 às 16:37

Espaços estarão abertos ao público a partir de terça-feira (dia 11) Crédito: Divulgação

Diante da consolidação da Bahia Farm Show, cada vez mais empresas de diversos segmentos têm interesse em associar a sua marca à maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste do Brasil. Essa confiança pode ser demonstrada pelo fechamento antecipado das empresas expositoras e por aquelas que apostam a sua participação pela primeira vez no evento. Nesta 18ª edição, que acontece a partir da próxima terça-feira (11), cerca de 100 mil pessoas poderão conferir o que será apresentado de mais moderno no mercado pelas 434 empresas de tecnologia ligadas ao setor agrícola, como maquinário e equipamentos agrícolas, sementes, defensivos e fertilizantes, veículos, aviões, irrigação, energia renovável, softwares e equipamentos de informação em tempo real, dentre outros.

Pela primeira vez no evento, a expectativa é grande para a Royal FIC, que há 27 anos comercializa combustíveis nas cinco regiões do Brasil e possui vínculos estreitos com setores estratégicos da economia, como o agronegócio, a logística, a indústria e os postos de combustíveis. Com forte apoio da tecnologia e da automação de processos, a Royal FIC traz à Bahia Farm Show tudo sobre a sua nova base em Luís Eduardo Magalhães, 1ª base própria e 6º ponto de distribuição na região Nordeste. Em escala nacional, já são 29 pontos de distribuição espalhados pelo país, atendendo mais de 2,5 mil municípios.

Há dez anos dedicada à gestão estratégica de empresas do oeste da Bahia, a Destaque Consultoria também estará presente pela primeira vez na exposição, celebrando a implantação da sua filial em Luís Eduardo Magalhães, com o projeto “Destaque Agro”. “Estamos ainda mais envolvidos em proporcionar uma melhor gestão de fazendas e empresas do setor, e estaremos na feira agrícola para apresentar esse novo momento. Acreditamos que os empreendedores precisam de suporte sério e qualificado para gerenciar os seus negócios, sem erros ou prejuízos, na área financeira, gestão de pessoas, processos, licenciamento ambiental e planejamento sucessório patrimonial”, reforça a CEO, Cristina Marçal.

Os expositores estarão distribuídos dentro do Complexo Bahia Farm Show, que terá uma área total de 246 mil metros quadrados que vão expor mais de mil marcas na área externa e nos três galpões de tecnologia. “A montagem da estrutura pelas empresas está em andamento e já está impressionando pela qualidade dos estandes que estão sendo instalados. A organização da feira trabalhou ao longo de todo o ano para deixar a estrutura ainda mais bonita e agradável para receber o público. A grande novidade deste ano é a ampliação dos banheiros e da área do estacionamento, com capacidade de mil vagas, além da construção de uma capela dentro do complexo. Quem vier ao evento terá a oportunidade de ter bons momentos com família e amigos e conhecendo mais sobre o nosso agro”, reforça o presidente da Bahia Farm Show e da Aiba, Odacil Ranzi.

Considerada a maior feira de tecnologia agrícola e de negócios do Norte e Nordeste e uma das maiores do País, a Bahia Farm Show conta também com espaço de food trucks, restaurantes, comercialização de produtos da agricultura familiar, leilão de gado e uma programação de palestras e treinamentos. O evento é organizado pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Abapa, Fundação Bahia e Assomiba. Estão confirmados como patrocinadores do evento: Banco Original, Banco do Nordeste, Bradesco, Desenbahia, Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, Santander, Sicredi e Sicoob, Senar/FAEB e WP Agro Empresarial.