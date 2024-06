Negócios

OEC pede recuperação judicial para reestruturar dívidas

Construtora baiana busca aporte de caixa de até R$ 650 milhões

Da Redação

Publicado em 28 de junho de 2024 às 05:00

A OEC, empresa de construção do grupo Novonor, iniciou nesta quinta-feira (dia 27) a etapa formal para a reestruturação de passivos e viabilização de aporte de caixa, por meio de um plano de recuperação judicial, visando a equalização da sua estrutura de capital. A iniciativa vai permitir à empresa o equacionamento da dívida e, ao mesmo tempo, incrementar o seu fluxo de caixa dentro de um contexto favorável de retomada dos investimentos no setor de infraestrutura e construção pesada, que já se reflete no novo ciclo de crescimento da companhia.

O processo planejado pela OEC, que busca captar até R$ 650 milhões, está totalmente apartado da recuperação judicial da Novonor, que já está em andamento, informa a OEC em um comunicado. "Também não se relacionará de nenhuma forma com as operações de outras empresas do grupo, a exemplo da OR, que atua no setor imobiliário, e da Nova Infra Invest, responsável pela estruturação e operação de concessões no Brasil e no exterior", diz o texto.

Segundo a empresa, a reestruturação foi concebida com perímetro restrito às operações no Brasil e não afeta a rotina operacional dos contratos em curso ou a execução de novos. Atualmente, a OEC possui 31 obras ativas, sendo 21 no Brasil e 10 no exterior, empregando mais de 15 mil profissionais diretos e indiretos, com uma carteira de projetos assinados de US$ 4,6 bilhões, podendo superar US$ 5 bilhões no presente ano. De 2020 a 2023, a ampliação média anual da carteira de projetos foi de 60%, marca que será superada no exercício atual.

“O foco central é reestruturar US$ 4,6 Bi em passivos financeiros e operacionais, além de operações antigas dentro do mesmo grupo (intercompany)”, detalha Lucas Cive, CFO da empresa. “Esta estrutura mostrou-se como a mais apropriada para adequação dos passivos e viabilização de uma captação de novos recursos”, afirma Maurício Cruz Lopes, presidente da OEC. “A iniciativa fortalece a OEC não apenas nos projetos em andamento e na conquista de novos, como também no atendimento a credores e fornecedores”, completa.

A formatação da reestruturação e da parceria para aporte de caixa é resultado de um amplo planejamento construído com a participação de algumas das mais experientes assessorias especializadas, como Lazard, Cleary Gottlieb, E. Munhoz Advogados, RK Partners e Stocche Forbes Advogados.

Prestes a completar 80 anos, a OEC é uma construtora baiana responsável pela execução de mais de três mil obras em 35 países ao redor do mundo, a exemplo de usinas, metrôs, ferrovias, pontes, aeroportos e refinarias.