Parada LGBT no Subúrbio: "Isso aqui não é Carnaval; é militância"

Natália Strike (esq) e Bruna Fonseca (dir). Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

"Isso aqui não é Carnaval; é militância". Essa era a frase mais repetida na tarde deste domingo (3), em mais uma edição da parada LGBTQIA+ do Subúrbio de Salvador, que começou há 11 anos. Desta vez, o evento deu destaque a pessoas LGBTQIA+ de terceira idade, que, de acordo com os organizadores, são excluídos. Por isso, o tema do ano foi 'Esquecidos? Não por nós'. O encontro começou às 14h em Periperi e foi até Paripe.



E, para ajudar na luta contra o preconceito, teve mãe acompanhando a filha trans desde cedo, debaixo de um sol que já dá uma ideia de como será o Verão em Salvador. Eliene Braga costuma ir a diversas paradas com a filha Natália Strike, que se descobriu gay aos 14 anos e, mais tarde, assumiu-se trans. Hoje, aos 37, Natália se orgulha da mãe: "Ela foi a primeira pessoa a me apoiar e me deu até roupa de mulher. Então, a presença da família é importante não só aqui, mas na vida de todas nós".

E Eliene é tão popular entre as amigas da filha que já ganhou até um apelido: "Todas me chamam de Mainha", diz, cheia de orgulho por ser tão querida. Cheia de moral, Dona Eliene teve direito até a subir no trio elétrico, privilégio concedido pela produção. "Abracei e abraço a todas as amigas de Natália. Recebo elas em minha casa, vou a bares LGBT com elas, participo de eventos... e tenho muito orgulho de ser mãe dessa trans maravilhosa!"

DJ animou a Parada . Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Mas Eliene tem consciência que nem tudo é alegria na vida da filha:

por Eliene Braga, que acompanhava a filha Natália, trans "Me preocupam o preconceito, a homofobia e a violência. Homofobia existe e conheci isso na minha família"

Ela diz que, ao revelar que era gay, Natália não foi aceita pelo pai. "Ele se separou de mim por isso. Queria espancar minha filha, mas eu disse: você não tem direito. Defendi com unhas e dentes!". E Eliene segue Natália em todas as paradas: "Vou a Dias D'Ávila, Valença... e a da Avenida Sete não perco por nada".

Na parte de cima do trio, drags e travestis deslumbrantes desfilavam ao som de hinos LGBT, como o clássico I Will Survive, de Gloria Gaynor. Entre as mais animadas, estava a drag humorista Gina, que havia recebido da organização um troféu como homenagem.

"É maravilhoso receber esta homenagem, porque normalmente eles [a organização] só homenageiam as bonitas", diz a drag, brincando. "E você não é bonita?", pergunta o repórter. "Eu sou maravilhosa!", diz, cheia de orgulho. Mas Gina também sabe falar sério: "É hora de a gente ter consciência de direitos e de vermos as coisas que conquistamos até aqui!".

A trans Bruna Fonseca diz que milita desde que saiu de casa, aos 18 anos. "Saí de casa porque mulheres trans, quando se descobrem trans, são vítimas de violência familiar. Eu precisava seguir meu caminho, a minha trajetória". Bruna também estava na Parada por solidariedade aos LGBTs de terceira idade:

por Bruna Fonseca "Eles são invisibilizados e excluídos pela própria classe [LGBT] e pela sociedade. E principalmente pelo mercado de trabalho, onde há muito preconceito"