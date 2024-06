Oeste da Bahia

Pressionado por protestos, governador promete terminal de passageiros em aeroporto de Luís Eduardo Magalhães

Cartazes e gritos de ordem marcaram passagem de Jerônimo Rodrigues por Bahia Farm Show

Donaldson Gomes

Publicado em 11 de junho de 2024 às 18:47

População aproveitou ida de Jerônimo Rodrigues ao Oeste para cobrar aeroporto Crédito: Donaldson Gomes/CORREIO

"Oeste quer voar" foi um dos gritos de ordem repetidos diversas vezes durante a passagem do governador Jerônimo Rodrigues pela Bahia Farm Show nesta terça-feira (dia 11), em Luís Eduardo Magalhães (LEM). O chefe do executivo estadual passou aproximadamente seis horas na maior feira agrícola do Norde Nordeste, onde tentou fazer acenos a representantes do agronegócio.

Entre as promessas, a mais comemorada foi a de entregar o terminal de passageiros do Aeroporto de Luís Eduardo Magalhães, cuja pista já está pronta há alguns anos, no próximo mês de agosto. A iniciativa foi uma das sinalizações feitas apresentadas por Jerônimo diante da insatisfação da população e de representantes do agronegócio com a escassez de voos para a região.

O outro aceno do governador foi em relação ao Aeroporto de Barreiras, há cerca de 100 km de LEM, principal aeródromo da região, cuja pista possui limitações operacionais para aeronaves de grande porte. Segundo Jerônimo Rodrigues, o estado vai agiliar as melhorias no terminal de passageiros, mas, em relação à pista, vai apenas cobrar melhorias do governo federal.

"Vocês viram aí embaixo o movimento pelo aeroporto", disse quando já estava no auditório da sede da Associação Baiana de Produtores e Irrigantes (Aiba), dentro do Complexo da Bahia Farm Show. "Isso não me irrita, eu acolho, eu sinto que a região precisa de aeroporto, ou de aeroportos", completou.

Sem oferecer mais detalhes, o governador disse que vai requerer da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) um estudo para a construção de aeródromos nas cidades do Oeste, para atender tanto às demandas de deslocamentos relacionadas a negócios, quanto à população em situações de emergências relacionadas à saúde, ou outras emergências.

Para as duas maiores cidades da região, Barreiras e LEM, os planos do governador foram mais específicos. "Em agosto, a gente volta aqui (em Luís Eduardo Magalhães) para entregar o terminal de passageiros. O de Barreiras depende de duas etapas. A pista está nas mãos da SAC (Secretaria da Aviação Civil), vamos a Brasília fazer gestões para, junto à Caixa Econômica, agilizar a licitação. Esperamos que a gente possa ter uma resposta de prazo", disse. Segundo o governador, ele mesmo e membros do seu secretariado já estiveram em Brasília, cobrando de membros do governo federal – inclusive do ministro da Casa Civil, Rui Costa, seu antecessor – alguma solução.

"Em relação ao terminal de Barreiras, que está sob a nossa responsabilidade, já me comprometi, pedi à Seinfra para nos dar um prazo e o indicativo é que até o início de julho poderemos pensar na licitação do (terminal do) Aeroporto de Barreiras", projetou.

Jerônimo ainda se comprometeu a buscar, junto ao governo federal, uma solução para a duplicação da BR-242, no trecho que liga as duas cidades do Oeste.