Roque Ferreira ganha documentário musical

Quando em 2016 a jornalista baiana Fabiana Mascarenhas entrevistou o cantor e compositor Roque Ferreira para um jornal local, encantou-se de tal maneira com a grandeza do personagem que passou a visitá-lo e a pesquisar mais sobre ele. A princípio, a ideia era aproveitar as muitas horas de conversas gravadas para escrever uma biografia autorizada, mas ela começou a pensar que o material poderia render um documentário. Tempos depois, se mudou para Brasília, mas manteve a conexão com Roque, com quem firmou uma grande amizade. E nunca abandonou o projeto de contar sua história.

Andreata, Roque Ferreira e Luciana Queiroz . Crédito: Pedro Semanovschi / Divulgação

Anos depois, Fabiana conheceu a roteirista Priscilla Andreata e a cineasta Luciana Queiroz e descobriu que as duas tinham uma produtora audiovisual. Apresentou, então, o artista para a dupla que, também encantada com a relevância de Roque, resolveu levar a história do artista nascido em Nazaré das Farinhas para o cinema, a partir da pesquisa da jornalista.

Foi assim que nasceu o documentário musical Roque Ferreira – É Preciso Criar Ilusões. O filme tem direção de Luciana e roteiro dela com Priscilla e está em fase de produção. Além das entrevistas com Roque, de acompanhar sua rotina, a obra vai reunir depoimentos de pessoas importantes na carreira do artista, que foi lançado em 1979 pela cantora Clara Nunes (1942-1983) e logo começou a ter suas composições gravadas por outros grandes sambistas, como Beth Carvalho (1946-2019) e João Nogueira (1941-2000).

A lista de cantoras e cantores que se dispuseram a gravar depoimentos para o documentário vai de Maria Bethânia a João Bosco. A cantora santo-amarense foi uma das intérpretes que mais gravou as composições de Roque. Somente nos álbuns Tua e Encanteria, lançados em 2009, ela cravou sete músicas do sambista, incluindo Feita na Bahia, eleita no 21º Prêmio da Música Brasileira como Melhor Canção do Ano.

Maria Bethânia . Crédito: Pedro Semanovschi /Divulgação

O filme, que deve ser lançado no próximo ano, conta ainda com as participações de Fabiana Cozza, Teresa Cristina, Paulo Dáfilin, Jussara Silveira, Mariene de Castro, Dudu Nobre e Paulo César Pinheiro, dentre outros nomes da música popular brasileira. “Roque é encantador. Doce, culto, adora uma boa conversa e é um pesquisador voraz dos mais variados temas, principalmente o samba de roda. As pessoas conhecem e cantam suas músicas, sem saber nada sobre o autor”, diz a diretora.

A proposta do documentário, segundo Luciana, é revelar mais sobre o cantor que, embora tenha sido gravado pelos medalhões da MPB, tem apenas dois discos autorias e só passou a ser mais conhecido do público depois de ter a canção Samba Pras Moças gravada por Zeca Pagodinho no ano de 1995. Vale ressaltar que Roque tem também álbuns inteiros dedicados a sua obra, como Quando o Canto é Reza (2010) da cantora Roberta Sá.

João Bosco. Crédito: Pedro Semanovschi / Divulgação

Como não poderia deixar de ser, o filme, que tem direção musical de J. Velloso, parceiro e amigo de Roque, tem a música permeando toda a narrativa, cujo roteiro apresenta a diversidade musical e a poesia do compositor. “Mais do que um documentário musical, pretendemos fazer um filme poético, seguindo o veio que tanto o personagem e sua obra quanto a arte cinematográfica permitem”, diz Luciana.

As gravações para o longa- metragem - ainda não concluídas - foram feitas em Salvador, Nazaré das Farinhas e em outras cidades do Recôncavo Baiano, de onde Roque traz as suas referências do samba de roda. Além do Rio de Janeiro, onde se encontra grande parte dos seus parceiros e intérpretes.

Monica Salmaso. Crédito: Pedro Semanovschi / Divulgação

Na capital baiana a equipe reuniu um time de artistas para o registro musical de algumas de suas canções, sem público, no Café-Teatro Nilda Spencer, na Barroquinha, com cenário criado por Clarissa Ribeiro que fez referência ao universo do compositor. “Ali contamos com a participação de intérpretes que já fazem parte da sua vida e obra, como Mônica Salmaso, Jussara Silveira, Fabiana Cozza e Clécia Queiroz”, adianta Priscilla.

Para a diretora do longa- metragem, o primeiro dia de filmagem foi mágico. “Já tão intenso e regado de muito afeto. Todos ali presentes estavam muito felizes e com o desejo genuíno de poder render homenagem a Roque, porque de certa forma é isso, um filme-homenagem”, define Luciana.

Ela acrescenta que o sambista, que lançou os álbuns autorais Tem Samba no Mar (2004) e Terreiros (2015), viveu 20 anos como publicitário. Ele também é autor de três livros publicados e alguns ainda inéditos, sobre temas e gêneros literários diversos.

Primeiro longa produzido pela Baião de Dois – produtora que pertence a Luciana e Priscilla – o documentário foi financiado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), via Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. “O filme se propõe a traçar um perfil do artista”, diz a diretora.

Embora seja tímido e reservado, Roque Ferreira embarcou na história com o aval de Fabiana Mascarenhas e está animado com a realização do audiovisual. “Estou me sentindo muito vaidoso por ter sido escolhido por Luciana e Priscilla para fazer um trabalho tão sério e humano. Estou muito gratificado. Na idade em que estou, é uma boa passagem daqui pra lá”, diz Roque.

A partir da história contada pela cineasta, o público irá conhecer o vasto universo desse artista que tem mais de 400 composições gravadas por nomes como Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Alcione, Mônica Salmaso e muitos outros nomes da MPB. “A obra de Roque engloba o samba, o samba de roda, mas também a música caipira, o fado, a poesia e a prosa, desvelando o homem metódico e disciplinado por trás do autor de versos singelos e metáforas de profunda beleza”, conclui a diretora.