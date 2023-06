Saiba mais sobre os benefícios do novo cartão digital do INSS

Cartão de benefícios pode ser baixado no app Meu INSS. Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Ainda desconhecido por muitos brasileiros, o novo cartão digital do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece descontos em cinemas, farmácias, academias, shows, seguros, viagens e telemedicina, entre outros serviços aos pensionistas e aposentados. O 'Meu INSS+', como foi batizado, é um projeto do Ministério da Previdência, em parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, implementado pela Dataprev.



O objetivo do cartão virtual é servir como um comprovante do segurado pelo INSS, para facilitar a identificação do aposentado e pensionista. A carteirinha, que deve ser retirada pelo aplicativo MeuINSS, possui QR Code que muda a cada mês, como mecanismo de segurança, atualizando a validade sistematicamente. Isso acontece para que os serviços só possam ser válidos enquanto o aposentado ou pensionista recebe o benefício.

Marcelo Caetano, chefe de cadastro do INSS, informa que a carteirinha não é cartão de crédito nem substitui a identidade. "É um instrumento de identificação do aposentado e pensionista e de quem recebe outros benefícios, mas, no caso de benéficos temporários, tem validade durante o tempo de duração do benefício", pontua.

Apesar do cartão digital ter sido anunciado no dia 22 de maio, alguns acordos ainda precisam ser fechados. Segundo o chefe de cadastro, nem todos os pacotes de benefícios foram anunciados pois estão em análise.

"Atualmente, a gente tem fechado acordo do INSS com o BB e a Caixa para pacotes de serviços. Outras situações são consequências. Então, procurando a farmácia, o cinema, e precisando se identificar de que é aposentada ou pensionista, a pessoa pode usar a carteira. Os acordos para ficarem oficiais e serem publicados na página do INSS, especificamente, ainda estão em fase de análise".

Caixa e BB aderiram ao programa

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são as duas instituições financeiras que, até agora, fecharam parceria com o Meu INSS+ para oferecer benefícios aos aposentados e pensionistas que recebem seus depósitos mensais da Previdência nessas entidades. Ou seja, os descontos são para os aposentados e pensionistas que também são correntistas dos dois bancos.

Na Caixa, os clientes com cartão de crédito têm descontos em lojas, restaurantes e cinemas; além de assistência para carros e residências. Já o cliente INSS Caixa também poderá usar o programa de pontos Dotz. Ao transferir os pontos acumulados, os beneficiários receberão 100% em bônus. O banco oferece descontos de 30% a 75% em nove redes de farmácia; meia-entrada na rede Cinemark; e desconto no site da Centauro.

Já no BB, os aposentados e pensionistas devem consultar seus pacotes de vantagens na Central do Cidadão do Meu INSS.

Saiba como emitir o cartão Meu INSS+

Quem tem direito? Todos os segurados que recebam aposentadoria, pensão por morte ou outro benefício, como auxílio incapacidade e salário maternidade, podem emitir a carteirinha por meio do aplicativo Meu INSS (disponível para iOS e Android). Confira abaixo o passo a passo para a emissão do cartão digital:

1. Acesse o app Meu INSS com seu aparelho celular;

2. Clique na opção 'Carteira do Beneficiário';

3. Escolha uma foto;

4. Concorde com o termo que diz que você está 'ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code';

5. Clique em 'Continuar';

6. Processo finalizado

E agora? Para ter acesso à carteirinha em outras ocasiões, basta entrar no aplicativo e selecionar o item 'Carteira do Beneficiário'