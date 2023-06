Salvador tem 100% dos bairros com cobertura 5G, diz operadora

Bruno Talento, diretor comercial da TIM Nordeste, Fabio Avellar, Vice Presidente da TIM e Paulo Esperandio diretor de marketing da TIM. Crédito: Divulgação Tim

Representantes da operadora de telecomunicações Tim anunciaram nesta segunda-feira (19) que todos os 170 bairros de Salvador já contam com a rede 5G de acesso à internet. Além disso, a operadora também está disponibilizando o acesso pela rede de quinta geração para quem visitar as três principais áreas turísticas de Mata de São João, nos distritos da Praia do Forte, Imbassaí e Sauipe.



A tecnologia 5G permite que os usuários acessem a internet através dos aparelhos celulares numa velocidade quase 100 vezes maior do que a alcançada a partir das redes de 4G. Além de Salvador, Recife (PE), Brasília (DF), Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) também já contam com tecnologia de quinta geração da TIM em todos os bairros. As demais capitais do Nordeste estão com planos de expansão em andamento.

Na Bahia, além de atender toda a capital com 5G, a Tim cobre 100% dos municípios do interior com a tecnologia 4G desde o fim do ano passado. A operadora tem mais de 3 milhões de linhas ativas no Estado, o que representa 23,4% do mercado baiano. Esse número foi ampliado em 2022 com a aquisição dos ativos móveis da Oi, que incorporou 1,3 milhão de usuários dos DDDs 73 e 75 à base da TIM.

Para o vice-presidente de receitas da Tim, Fabio Avellar, ter a rede 5G em 100% dos bairros de Salvador destaca o caráter inovador da cidade, em sintonia com os pilares da operadora. “A Bahia é um estado estratégico para a TIM, tanto no contexto regional, quanto nacional. Temos aqui parte relevante da nossa base de clientes e parceiros importantes para a nossa operação. Diante disso, nos dedicamos para que a cobertura 5G estivesse disponível o mais rápido possível para todas as regiões da cidade”, afirmou o executivo.

“Desde o início do processo de implantação do 5G nós definimos como um propósito atender tanto os chamados bairros nobres quanto os da periferia”, destacou o Bruno Talento, diretor comercial da empresa no Nordeste. “Estamos falando de uma tecnologia que oferece altíssima velocidade e uma latência (tempo de resposta) muito baixa. Ainda por cima, a expansão do 5G favorece também quem utiliza o 4G porque desafoga a rede”, explicou.

Bruno Talento lembra ainda que a oferta da rede de telecomunicações mais moderna é importante para o desenvolvimento de Salvador. “A cidade vem se posicionando para se tornar um hub tecnológico e contar com esta rede de alta velocidade em 100% de seu território pode ser bastante útil”, acredita. Segundo o diretor da Tim, nos próximos 30 dias é possível que aconteçam oscilações em determinadas áreas da cidade porque este é um período de “calibragem” da tecnologia.

Hoje, mais de 15% do tráfego de dados da TIM em Salvador já acontece na rede de quinta geração.

Além dos benefícios para o consumidor final, o 5G impulsiona fortemente o mercado corporativo, porque viabiliza a chamada Indústria 4.0 e a utilização de soluções relacionadas à Internet das Coisas. A tecnologia também pode estimular o crescimento de importantes setores da economia, como educação, saúde, transporte e segurança, entre outros. No Nordeste, um dos principais exemplos é o primeiro piloto 5G da indústria automobilística na América Latina, implementado em parceria com a Stellantis e Accenture na cidade de Goiana (PE). A iniciativa inclui o monitoramento de produção de veículos e a sistematização da inspeção de qualidade.

Paulo Esperandio, diretor de marketing da Tim, acredita que, assim como a oferta do 4G, ampliou os usos dos equipamentos eletrônicos, a chegada da rede de quinta geração também trará novos hábitos de consumo. “Ninguém usava o celular para assistir streaming e hoje isso é comum. Novos hábitos surgirão com o 5G. Já sabemos muito do impacto para o mercado corporativo, porém acreditamos que haverá também uma transformação profunda para as pessoas físicas também”, destacou.

Entre os cenários, ele destaca o avanço na automação de equipamentos domésticos e no uso de informações em nuvens. “Com o 5G, nos aproximamos de um cenário em que poderemos conectar equipamentos domésticos à rede”, diz. “Outro mercado que deverá se modificar bastante é o de games. Num futuro próximo, os consoles de jogos deixaram de ser necessários, vamos jogar pela TV. Hoje já existem aparelhos para isso”, aponta.