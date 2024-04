Oportunidade

Suzano busca micro e pequenas empresas para transporte de madeira

Enquadradas no Simples Nacional – Transporte de Cargas podem se candidatar para operações na BA, ES e MG

Da Redação

Publicado em 15 de abril de 2024 às 18:41

MLC Dourado tem sete caminhões atuando em contrato com a Suzano Crédito: Divulgação

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está em busca de microempresas e empresas de pequeno porte da área de transporte de cargas que desejam integrar o grupo de fornecedores que atuam no transporte de madeira da companhia. A oportunidade é destinada exclusivamente as empresas sediadas no Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais.

Podem participar os proprietários de caminhões enquadrados no regime de tributação do Simples Nacional, cujos veículos tenham ano de fabricação de 2018 em diante, cavalo mecânico 6x4T a partir de 440CV. Para se inscrever, os interessados dos municípios do Espírito Santo e Minas Gerais devem entrar em contato pelos canais de atendimento: (27) 99991-0720 ou [email protected]. Já os interessados dos municípios da Bahia, devem contatar no número (73) 99949-6995 ou [email protected]. É necessário preencher um formulário de pré-cadastro com os dados da empresa e do responsável.

De acordo com Ruffo Zirlando Correia Maia Filho, gerente de Logística Florestal da Suzano Unidade Mucuri, em 2023 o transporte de madeiras gerou mais de R$ 120 milhões em renda no Espírito Santo, Minas Gerais e na Bahia, com a participação de quase 90 empresas. Atualmente, os transportadores terceirizados da companhia empregam diretamente e indiretamente cerca de 900 pessoas nos três estados.

"Estamos buscando ampliar a inclusão dos pequenos e médios transportadores na sua cadeia logística, contribuindo para o desenvolvimento de fornecedores locais, com o fortalecimento da economia das regiões de atuação da Suzano", enfatiza Toreta, acrescentando que a iniciativa está em linha com um dos direcionadores da empresa: gerar e compartilhar valor.

A estratégia da Suzano é que os pequenos transportadores façam um trabalho complementar ao que é feito pelas grandes transportadoras que são parceiras da empresa. Isso é o que já faz a MLC Dourado Transporte Rodoviário, com sede em Aracruz (ES), que firmou o primeiro contrato com a Suzano em 2021 e, desde então, ampliou a frota e o número de funcionários.

O gerente de operações da MLC, Gildo José Ribeiro, fala da parceria: "Quando fui convidado para gerenciar a MLC, eu já tinha atuação na indústria de celulose e a experiência na área facilitou o dia a dia da operação. Hoje estamos com sete veículos em operação na rodovia e a intenção é ampliar essa frota no transporte de madeira", ressalta Ribeiro.

Já o transportador Fabio Silva Santos, sócio proprietário da Meta FAA, empresa com sede em Mucuri (BA), é parceiro da Suzano há três anos. "Começamos com apenas um caminhão e hoje já estamos adquirindo o terceiro veículo, além de empregarmos três funcionários. O contrato com a Suzano foi fundamental para o crescimento da empresa e o nosso objetivo é crescer ainda mais, mantendo a parceria por longa data", afirma ele.