Extremo Sul

Suzano investe em obras de melhoria em Nova Viçosa

Município inaugurou a Clínica Municipal e vai iniciar a reforma do Hospital de Posto da Mata

Publicado em 4 de abril de 2024 às 09:47

Gerente de Relações Corporativas da Suzano, André Brito, durante inauguração da Clínica Municipal Crédito: Divulgação

O município de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, está recebendo um pacote de investimentos que visa melhorar algumas das principais estruturas públicas de saúde e lazer, contribuindo com o bem-estar da população. Os investimentos, que são tocados pela prefeitura do município, contam com recursos financeiros da Suzano, empresa referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto.

Um dos principais investimentos é a reforma e ampliação da Clínica Municipal Milton Rodrigues Santana, que já foi concluída e entregue ao município na noite da última segunda-feira, dia 1 de abril. Além da clínica, a Suzano também garantiu recursos para a revitalização da Barra, obra com previsão de iniciar nos próximos meses, e para a reforma completa do Hospital Municipal de Posto da Mata, que é a principal estrutura de saúde da cidade.

"A prefeitura comprou o hospital, que era particular, e foi quitado no período de dois anos. A partir da próxima semana, daremos início à reforma, que é um sonho antigo da população e vai melhorar ainda mais a nossa estrutura de saúde. Estamos muito gratos pelo apoio que a Suzano está dando ao município", comemora a prefeita Luciana Machado.

De acordo com o gerente de Relações Corporativas da Suzano, André Brito, os investimentos em Nova Viçosa estão alinhados aos direcionadores de cultura da companhia de gerar e compartilhar valor, contribuindo para uma sociedade menos desigual. "Nós, na Suzano, temos um direcionador de cultura que é Gerar e Compartilhar Valor. A nossa parceria com o município de Nova Viçosa, em especial no que diz respeito a reforma desta clínica, que beneficiará os moradores da sede, tem como base este direcionador. Reafirmo aqui o nosso compromisso já compartilhado de diálogo constante e transparente, bem como de sermos parte das soluções para questões de interesse mútuo.", ressalta ele.

Clínica Municipal

A inauguração da Clínica Municipal de Nova Viçosa ocorreu durante as comemorações da tradicional festa de São Benedito, e contou com uma multidão que se reuniu em frente ao palco, montado na rua lateral da unidade de saúde, no centro.

Além da verba repassada pela Suzano, a obra contou com recursos da prefeitura, obtidos a partir de emenda parlamentar. A unidade de saúde foi totalmente reformada, com troca de esquadrias, pisos, telhado, construção de novas salas equipadas para atendimento e coordenação, dentre outras melhorias, garantindo maior vida útil para a edificação e bem-estar aos pacientes.

A comerciante Silvia Marques Gonçalves, moradora de Nova Viçosa há nove anos, relata que antes da reforma, o prédio encontrava-se com mofos nas paredes e teto, além do telhado deteriorado, o que acarretava infiltrações frequentes em épocas de chuvas. "A situação estava muito ruim. Hoje, finalmente nós temos uma bela unidade de saúde, que traz dignidade para o povo. O atendimento vai melhorar muito e os servidores terão um ambiente mais estruturado e adequado para trabalhar. É uma grande vitória", comemora.

A cerimônia de inauguração contou com a presença da prefeita Luciana Machado, do deputado federal Elmar Nascimento, dos deputados estaduais Júnior Nascimento, Emerson Penalva e Robinho Rodrigues da Silva, além de vereadores, secretários municipais e servidores da saúde. O gerente de Relações Corporativas da Suzano, André Brito, e a analista de Relações Corporativas da Suzano, Mônika Campagnaro Massuco, também participaram.