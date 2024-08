Economia

'Temos que deixar os turistas com a sensação de que não viram tudo', diz Julio Ribas

CEO da Vinci Airports assume coordenação da Câmara Empresarial do Turismo, do Sistema Fecomércio-BA

Da Redação

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 17:46

Juio Ribas é o novo coordenador da Câmara Empresarial do Turismo

Com uma diversidade geográfica e nos estilos das atrações, o grande desafio de quem trabalha com turismo na Bahia é coordenar os esforços para deixar os visitantes como o desejo de conhecer tudo, acredita Julio Ribas, CEO da Vinci Airports.

"A gente tem excesso de coisas boas para mostrar. Talvez o nosso problema seja só esse, a gente tem abundância", destacou Ribas nesta quinta-feira (dia 1º), durante a reunião que marcou a posse dele como coordenador da Câmara Empresarial do Turismo (CET) do Sistema Fecomércio-Ba, ontem na Casa do Comércio.

Ele comparou o potencial baiano para o turismo com o de Paris. "Qual é a sensação de quem sai de Paris? Todo mundo que eu conheço sai de Paris com aquela sensação de que não deu para ver tudo e que é necessário retornar", explicou.

Julio Ribas acredita que é preciso estimular os visitantes a irem além do tradicional Centro Antigo. "A gente precisa mostrar que há muito mais do que o circuito Pelourinho-Mercado Modelo, ainda que eu goste muito destes lugares e vá com frequência", ponderou. "Temos que mostrar inclusive que a Bahia é mais do que Salvador, o Litoral Norte, ou o Litoral Sul, ou a Chapada Diamantina", enumerou.

O coordenador da CET destacou ainda a importância que as rotas da Air France por Salvador terão para impulsionar o turismo baiano. "Ter a rota da Air France por Salvador é algo que nos deixa muito felizes e terá um efeito que muita gente nem imagina a importância, o efeito dominó que vai ter", avaliou.

Sobre o desafio da coordenação da CET, Ribas ressaltou o trabalho de seus antecessores. "Vou procurar coordenar e estimular todos a darem as mãos, porque temos muitas pessoas que conhecem profundamente o tema e o papel da Câmara é apoiar, patrocinar que os esforços tenham os melhores resultados possíveis", destacou.