Três procurados pela Justiça são localizados por reconhecimento facial

Três homens procurados pela Justiça foram localizados pela pelas câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), no último sábado (15). De acordo com a assessoria de comunicação do órgão, o primeiro caso foi o de um homem com dívida de pensão alimentícia.



Ele tentava entrar na área do Festival de Música e Arte Olodum (Femadum), na região do Pelourinho, quando foi identificado pelo sistema. Ele foi alcançado por policiais militares do 18⁰ Batalhão (Centro Histórico).