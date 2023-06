Vereador de Itabuna é afastado  por suspeita de esquema de 'rachadinha'

Operação foi deflagrada nesta terça-feira (20). Crédito: Divulgação/Câmara de Itabuna

Um vereador da Câmara Municipal de Itabuna, no sul da Bahia, foi afastado das funções pela Justiça por prazo inicial de 180 dias a pedido do Ministério Público Estadual, por suspeita de participar de um esquema de 'rachadinha' na casa legislativa. O mandado de busca e de afastamento foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Itabuna. O vereador também está proibido de comparecer às instalações da Câmara e de manter contato com qualquer das testemunhas durante as investigações e trâmite da ação penal.

O afastamento do vereador ocorre dentro das ações da Operação Partilha, que foi deflagrada nesta terça-feira (20) e investiga um esquema criminoso de “rachadinha” na Câmara de Vereadores de Itabuna. A operação é realizada pelo Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e da 3ª Promotoria de Justiça local, com apoio das equipes do Gaeco Sul e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).