INVESTIGAÇÃO

Advogada e influenciadora Deolane Bezerra é presa em operação no Recife

Deolane foi presa no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, segundo o G1 Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil revelou à TV Globo, a empresária foi levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste na cidade.

As investigações da operação "Integration" foram iniciadas em abril de 2023.

Também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiania.

Além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.