BRASIL

Advogado de Adélio Bispo assume defesa de Doutor Jairinho, acusado da morte do menino Henry

O ex-vereador do Rio Doutor Jairinho trocou a equipe de defesa dele nas vésperas de ir a júri popular pela morte de Henry Borel, que foi morto quando tinha quatro anos em 2021. Entre os novos advogados dele está Zanone Manuel de Oliveira Júnior, que representou Adélio Bispo, autor da facada no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante um comício na campanha presidencial de 2018.

Jairinho está preso preventivamente no complexo penitenciário de Gericinó, também conhecido como Bangu, desde abril de 2021. O ex-vereador e a ex-namorada dele Monique Medeiros são acusados de homicídio qualificado, com emprego de crueldade e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Eles aguardam pela escolha da data do julgamento popular pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).