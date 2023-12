Ao menos 5 pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte em Jaboticabal

A queda de um avião de pequeno porte em Jaboticabal, no interior de São Paulo, deixou ao menos cinco pessoas mortas, sendo uma delas uma criança, na manhã deste sábado (23). As informações são do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado.



O acidente ocorreu em uma praça na Avenida Serafina Gonzales, na altura do número 51, no bairro residencial Jardim Universitário.



Equipes de bombeiros, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e policiais militares operam no local.