REDE SOCIAL

Associação Nacional de Jornais protesta contra suspensão do X

Por meio de um comunicado à imprensa, nesta quarta-feira (11), a Associação Nacional de Jornais (ANJ) manifestou preocupação com a suspensão da rede social X (antigo Twitter). A ANJ reconheceu o impacto da proibição para o trabalho de jornalistas e comunicadores.

"A entidade tem recebido uma série de informes de veículos e jornalistas que deixaram de ter acesso a visões, relatos e pensamentos de diferentes fontes de notícias, dentro e fora do Brasil, e que são corriqueiramente distribuídos por meio da plataforma. Uma das missões da imprensa é exatamente acompanhar o que se passa nas redes e fazer a devida verificação de versões e declarações, confrontando-as com fatos e dados reais", afirmou a entidade no documento.