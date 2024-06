Ativista Maria da Penha terá segurança particular após ser alvo de ameaças e fake news

Uma das fake news questiona as tentativas de feminicídio sofridas por ela pelas quais seu ex-marido foi condenado

A ativista dos direitos das mulheres Maria da Penha vai entrar no programa de proteção a defensoras de direitos humanos e passar a ter segurança particular. A notícia foi divulgada no portal UOL, em matéria assinada pelos jornalistas Jamil Chade e Cristina Fibe.