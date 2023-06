Baiana é assassinada a tiros pelo ex-marido na porta de casa em São Paulo

Uma mulher foi morta a tiros na tarde desta terça-feira (13), em Diadema, São Paulo. Identificada como Isnaia Araújo, a mulher era natural de Ipiaú, sudoeste da Bahia, mas morava na capital paulista com os filhos.



Ela foi assassinada na rua Guarapinga, por volta das 13h, quando voltava para casa após deixar uma das filhas na escola. De acordo com o site Giro Ipiaú, o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, Irailton Gomes.



Ele teria feito os disparos próximo ao novo endereço da ex-mulher - onde ela teria se instalado para ficar longe do ex-parceiro. Após assassinar a baiana, ele tirou a própria vida no mesmo local.