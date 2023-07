Bebê é tirada dos braços da mãe e sequestrada

Uma criança de um ano foi roubada da mãe na noite da última sexta-feira (31), em São Paulo. A mãe, que vendia balas na rua, havia parado para vestir um casaco na filha, quando um homem puxou a menina e a colocou dentro de um carro. Outro homem ameaçou a mulher com uma arma, segundo informações do G1.



A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou, em nota, que as polícias Civil e Militar estão em diligências "para encontrar uma menina, de 2 anos, que foi levada por suspeitos em um Celta Sedan na cor cinza na região de Santo Amaro".