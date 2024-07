CRIME

Benedita vai processar Zambelli por racismo após ser chamada de 'Chica da Silva'

Segundo a petista, Zambelli deverá ter a "correção necessária", seja política ou judicialmente. Benedita, entretanto, só ficou sabendo da fala após o PT criticar a declaração nas redes sociais. "Estava ali como coordenadora geral do encontro, preocupada com o encontro. Quando eu soube, já tinham tomado providências na Câmara, o PT já tinha se manifestado com uma nota de repúdio, e as mulheres já estavam também se posicionando nos seus núcleos", disse, ao jornal O Globo.