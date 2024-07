CRIME

Brasileira é encontrada morta e sem roupa em rodovia dos Estados Unidos

Às margens de uma rodovia da zona rural de Detroit, nos Estados Unidos, o corpo de Suzan Christian Barbosa Ferreira, de 42 anos, foi encontrado sem roupa no dia 30 de junho.

A vítima estava no país internacional há um mês e chegou a ficar desaparecida durante uma semana, sendo encontrada sem vida. Segundo o G1, a família da brasileira revelou que a polícia desconfia de crime sexual.

Natural de Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, Suzan, que deixou uma filha de 15 anos, e um filho de 5, trabalhava com importação e viajou sozinha para resolver negócios, já que era a única das irmãs que tinha visto para os Estados Unidos.

"Não tinha desavenças no Brasil, não usava drogas. A gente só sabe que foi um crime sexual, porque ela foi encontrada nua", disse Roberta Barbosa Ferreira, irmã da vítima.

Suzan, em seu último contato com a família, informou que estava cansada e iria dormir no hotel onde estava hospedada. Para trazer o corpo para o Brasil, a família tem de desembolsar em torno de R$ 100 mil, o que está fora do orçamento.